Válka o českého trenéra: Stoch se zlobí, zájem je v Německu

Špičkový skokanský trenér je volný a pod můstky to vře. Uznávaný kouč Michal Doležal v pátek v Planici oznámil, že končí u polské reprezentace. Následovaly naštvané reakce závodníků v čele s Kamilem Stochem, kteří se za něj postavili. Český expert už má ale nové nabídky. Z Německa ho volá jeho guru Stefan Horngacher. A sní o něm samozřejmě i Češi.

Může to být konec skokanského zázraku. Jisté je, že u polského reprezentačního týmu po šesti sezonách plných úspěchů skončil český trenér Michal Doležal. A po jeho pátečním šokujícím oznámení v přímém přenosu pro Eurosport začal v Polsku horký víkend. Během závěrečných závodů sezony v Planici se za svého kouče postavili tři nejzkušenější polští skokani – Kamil Stoch, Piotr Žyla a Dawid Kubacki. A ostře zkritizovali jednání svazu.

„S koučem se jednalo nepochopitelně. Nedostal šanci cokoli komentovat, vyjádřit se k chybám a k plánu, jak je napravit. Stala se komunikační chyba, trenér měl dostat šanci promluvit si s výborem PZN (svazu) o tom, co bylo špatně, a co by se dalo zlepšit,“ řekl Stoch pro televizi TVP Sport.

Doležal pracoval v Polsku od roku 2016 jako asistent rakouského trenéra Stefana Horngachera. Jako asistent a expert na kombinézy se podílel na fenomenálních úspěších polského týmu. Stoch během této doby dvakrát vyhrál celkové pořadí Světového poháru, dvakrát triumfoval v Turné čtyř můstků, vyhrál olympijský závod na velkém můstku v Pchjongčchangu. Kubacki se stal v roce 2019 mistrem světa na středním můstku. A k tomu všemu Poláci dvakrát vyhráli prestižní Pohár národů.

V roce 2019 se Doležal po Horngacherově odchodu stal hlavním koučem a první dvě sezony mu také vyšly skvěle. Se Kubackým i Stochem slavil další triumfy na Turné čtyř můstků, Žyla se stal mistrem světa na velkém můstku. Až tuhle zimu se mašina zadrhla. Doležal byl od začátku sezony pod mediálním tlakem, jeho stárnoucímu týmu se nedařilo tak jako dřív. Přesto se z olympiády v Pekingu vracel s bronzovou medailí Kubackého ze středního můstku.

Tým byl však pod stále větší kritikou. Spekulovalo se o tom, že by Doležal mohl v budoucnu trénovat aspoň nejzkušenější tři závodníky. Vše vyvrcholilo v pátek, kouč v Planici nečekaně zveřejnil, že v Polsku už dál pokračovat nebude. Nastal zmatek, zvlášť proto, že šéf úseku Malysz před víkendem odjel domů.

„Nechtěli jsme jít do konfliktu se závodníky nebo členy realizačního týmu. Michal trval na tom, že musí vědět rozhodnutí předem, jelikož má nabídky z dalších zemí. Informovali jsme ho, že mu kontrakt nebude prodloužen, a pak vypukla válka,“ povzdechl si Malysz pro Onet.pl.

Zatímco polští závodníci jsou zklamaní, ostatní zájemci dostali naději. Doležal si za léta v Polsku vybudoval velké jméno. A jedna nabídka už je venku. Šéf německých skoků Horst Hüttel pro TVP Sport potvrdil, že o Doležala mají zájem Němci, které teď trénuje Doležalův bývalý šéf v Polsku Horngacher.

„Mluvili jsme o tom. Chci se s Michalem ještě potkat. Je to velmi dobrý trenér se skvělým charakterem,“ uvedl Hüttel.

Doležal má cestu otevřenou i k případnému návratu do Česka. Reprezentační tým sice trénuje Slovinec Vasja Bajc, pro úspěšného trenéra by se ale určitě pozice našla.

„Impuls to samozřejmě je. Kdyby se chtěl vrátit, všichni bychom to přivítali. Ale myslím si, že do České republiky nepůjde,“ říká šéf skokanského úseku Jakub Janda.

Budoucnost českých skoků se bude řešit koncem dubna na úsekové valné hromadě.

MICHAL DOLEŽAL V POLSKU

JAKO ASISTENT (2016 – 2019)

Vítězství v SP jednotlivců 2016/2017 (Kamil Stoch)

Vítězství v SP družstev 2016/2017, 2018/2019

Olympijské vítězství na velkém můstku 2018 (Kamil Stoch)

Olympijský bronz v závodě družstev 2018

Turné čtyř můstků: 1. místo 2016/2017, 2017/2018 (Kamil Stoch)

Mistr světa na středním můstku 2019 (Dawid Kubacki)

Vicemistr světa na středním můstku 2019 (Kamil Stoch)

JAKO HLAVNÍ TRENÉR (2019 – 2022)

1. místo naTurné čtyř můstků 2019/2020 (Dawid Kubacki), 2020/2021 (Kamil Stoch)

Mistr světa 2021(Piotr Žyla - velký můstek)

3. na MS 2021 (týmy)

3. na OH 2022 (Dawid Kubacki – střední můstek)