Skandál na MS! Podváděli jsme, říká sportovní ředitel norských skokanů

„Podváděli jsme. Snažili jsme se oklamat systém. To je nepřijatelné. Rád bych se omluvil ostatním týmům, závodníkům, sponzorům a fanouškům,“ řekl Aalbu na tiskové konferenci před desítkami novinářů z různých zemí. „Během noci jsme se snažili zjistit, co se stalo. Realizační tým uvedl, že na kombinézách Forfanga a Lindvika byly zesíleny švy,“ dodal. Dodatečně zesílené části měly zlepšit letecké vlastnosti kombinéz.

Skandál spustilo video z anonymního zdroje, na němž je skrz zalepená okna hotelového pokoje vidět, jak se norským skokanům po oficiálním očipování kombinézy upravují. Přihlíží tomu šéftrenér Magnus Brevig. Na základě videa podali protest proti výsledkům sobotního závodu zástupci Rakouska, Slovinska a Polska a následovala dodatečná diskvalifikace norských skokanů.

Ještě v sobotu hovořili norští funkcionáři pouze o tom, že porušili pravidla, a úmyslné podvádění odmítali. „Nevěděl jsem to. Byl to pro mě šok. Je to proti veškerým mým zásadám,“ uvedl v neděli Aalbu. Do jaké míry byl do skandálu zapleten Brevig, jenž se tiskové konference nezúčastnil, nechtěl specifikovat. Šlo podle něj pouze o kombinézy Lindvika a Forfanga. Zda o úpravách skokani věděli, není jasné.

Aféra na závěr MS vyvolala vlnu kritiky v Norsku i zahraničí. Německá agentura SID označila skokanský skandál za největší aféru MS od dopingové razie v Seefeldu v roce 2019. „Jsem v šoku, něco takového jsem nečekal,“ uvedl ředitel závodů Mezinárodní lyžařské federace (FIS) Sandro Pertile.

V Norsku zavládlo zděšení, neboť skandál vrhl stín na dosud skvělý šampionát. „Naše mistrovství světa skončilo v naprostém chaosu. Lindvik je mistr světa, ale bude se na něj vzpomínat jako na podvodníka,“ uvedl web rozhlasu NRK. „Kdo dnes ještě mluví o zlaté párty v Granaasenu? Tyhle události musejí mít důsledky,“ napsal deník VG s odkazem na skokanský areál.

Podle sportovního ředitele Německého lyžařského svazu Horsta Hüttela je pravděpodobné, že Lindvik vyhrál minulý víkend na středním můstku ve stejné kombinéze. Norsko navíc získalo zlato v mixu a bronz v mužských družstvech. Není však pravděpodobné, že by se na výsledcích těchto soutěží něco dodatečně měnilo. „Jakmile je provedena kontrola, závody tím končí,“ uvedl Pertile.

Pikantní je, že už v páteční soutěži družstev v severské kombinaci byl ve skokanské části diskvalifikován Nor Jörgen Graabak kvůli nevyhovujícímu vázání.

Sezona bude pokračovat v Norsku středečním závodem Světového poháru v Oslu. Když se televizní stanice ARD ptala bývalého mistra světa a olympijského vítěze Svena Hannawalda, zda sobota byla černým dnem pro skoky na lyžích, odpověděl: „Pokud by existovala černější barva než černá, zvolil bych ji.“