Moc látky v rozkroku! Legenda kritizuje Němcovu velkou kombinézu

Možná by se o tom lépe mlčelo, kdyby Geiger nesahal na středním můstku po cenném kovu. Nakonec skončil docela těsně čtvrtý za třetím Rakušanem Janem Hörlem.

Záběry, kdy Geiger sedí na lavici a čeká, až se bude moci spustit z můstku ke svému skoku, okolí pobouřily nejvíc. V oblasti rozkroku má německý rutinér látky na první pohled více, než bývá zvykem. „Něco tam nebylo v pořádku. Je to viditelné pouhým okem a je to zvláštní,“ řekl Malysz pro polská média.

Proč se Geigerova případná větší kombinéza tolik řeší? Je to jednoduché, více látky znamená větší plochu odporu ve vzduchu. Tím pádem jde o výhodu pro skokana, který může letět dál. Vše kolem kombinéz je kolikrát vysoká škola skoku na lyžích. Před časem do ní nechal čtenáře iSport.cz nahlédnout trenér Italů Jakub Jiroutek.

„Když si vezmete třeba ohraničenou kombinézu, všude ji můžete mít větší maximálně o čtyři centimetry, než je závodníkovo holé tělo. Poslední studie na velkém můstku ukázala, že když ještě jeden centimetr všude přidáte, dělá to lepší výkon o tři až pět metrů. To je jen takový příklad, jak může materiál pomáhat,“ prozradil bývalý český skokan a dnes trenér.

Poláci dokonce mluví s nadsázkou o spacáku, ve kterém Geiger startoval. „Je to jako boj s větrnými mlýny. Jen nevím, jestli ještě můžu vyjádřit svůj názor. Pokud trenéři vidí excesy, měli by protestovat. Podobné jako u Geigera to bylo během Turné čtyř můstků s Markusem Eisenbichlerem. Inspektorům jsme přinesli fotky, oni rozhodili rukama a řekli, že při kontrole bylo vše v pořádku. Upřímně, je to docela vtipné. Buď máme stále mezery v předpisech a někteří lidé je umí obejít, nebo prostě nevím, co se tady děje,“ dodal prezident Polského lyžařského svazu.

Němci si ale z nářků polského tábora dělají pramálo. „Lidé se dívají na špatné věci. Měli se blíže podívat na to, jak se Karl odrazil, protože to bylo vynikající. Proto mě to vůbec netrápí," řekl kouč Němců Stefan Horngacher.

Jenže o skandálu na MS píše i polský novinář Jakub Balcerski. „Fakt, že Geiger směl skákat v tomto oblečení na mistrovství světa, je ostuda Mezinárodní lyžařské federace (FIS) a výsměch skokům na lyžích,“ napsal. A Geigerova reakce pro německé novináře? „No, byl jsem na kontrole a prošel jsem. Všechno je v pořádku," odpověděl stroze čtvrtý muž závodu na středním můstku.

Od nové sezony přitom mají skokani omezený počet kombinéz, který mohou používat. Kombinéza má několik čipů na rukávech, přední a zadní části trupu a na nohavicích. Po použití takové kombinézy v závodě už se pak nesmí nijak upravovat.

Celou situaci se snažil pro Eurosport vysvětlit i jeho expert a bývalý vynikající skokan Martin Schmitt. „V tuto chvíli je jasným cílem všech týmů dostat kombinézu přes kontrolu. Pokud by skokani nechali své kombinézy ve skokové pozici před kontrolou, stěží by se dostali skrz. Rozkrok by byl příliš nízko. Ale když oděv vytáhnete v rozkroku, musíte si uvědomit, že pak může být objemnější na jiných místech,“ řekl čtyřnásobný mistr světa a olympijský vítěz.

S polským táborem ale souzní i další zlatý olympionik a nyní televizní expert Nor Andreas Stjernen. „Je pravda, že to vypadá podezřele. Nelze ale dělat závěry, když jsem ho neviděl v kombinéze zcela vzpřímeně, protože vestoje se ta kombinéza přeměřuje. Bohužel jsou ale tyto dohady přesně tím, čeho se FIS chtěla před několika lety zbavit,“ mínil Stjernen.

Geiger se představí v dalším závodě MS už ve čtvrtek odpoledne v závodě družstev a očekává se jeho nasazení i do klání na velkém můstku.