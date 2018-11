Rakušan Hirscher vyhrál úvodní slalom SP v Levi, Krýzl těsně nepostoupil

Úřadující mistr světa Hirscher byl nejrychlejší už v prvním kole, po kterém vedl před Kristoffersenem o sedm setin. Druhé kolo ovládl rakouský suverén o dvě setiny před norským lyžařem a vykročil za šestým malým křišťálovým glóbem za slalom.

Na třetí místo se v druhém kole posunul Švéd André Myhrer. Pomohly mu k tomu i výpadky Francouzů Clementa Noela a Viktora Muffata-Jeandeta, kteří byli v polovině závodu na třetí a čtvrté příčce, ale v druhé jízdě ve stejném místě těsně před cílem chybovali.

"O závěrečné pasáži, kde několik lidí udělalo chybu, jsem ještě dostal narychlo info vysílačkou. To bylo hodně důležité a sehrálo to určitě velkou roli. Normálně bych to taky projížděl rovně, ale takhle jsem si najel a dopadlo to dobře," uvedl Hirscher po 59. vítězství v závodě Světového poháru.

Krýzl zaostal v první jízdě za Hirscherem o 2,07 sekundy, a přestože se se startovním číslem 62 dostal na chvíli na postupové příčky, nakonec obsadil 31. místo.