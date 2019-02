Matti Nykänen (†55): lety a pády alkoholika, který uhranul svět | iSport.cz

Olympijské Calgary 1988 navždy zůstane místem životního triumfu Mattiho Nykänena. Vyhrál tenkrát závod na středním i velkém můstku a pomohl k triumfu i finskému družstvu. Na letišti Vantaa v Helsinkách i doma v Jyväskylä ho čekalo přivítání římského vojevůdce. Do médií se ale tenkrát nedostalo, že se blonďatý kluk s nesmělým úsměvem na stále nedospělé tváři, ke zlatům na olympiádě prohnal nekončící alkoholovou párty.

„Nikdo nevěděl, kde je. Najednou, z ničeho nic, ho přivezli na můstek. Přijel úplně na poslední chvíli, měl ještě oblečené džíny,“ vzpomíná na Calgary tehdejší skokanský reprezentant František Jež. „Jen se někde rychle převlékl do sportovních věcí. Bylo na něm vidět, že je trochu nevyspalý. Skočil závod, vyhrál, sebral se a zase nikdo nevěděl, kde je.“

MATTI NYKÄNEN Narozen 17. července 1963 – 4. února 2019 Největší úspěchy pětinásobný olympijský vítěz, čtyřnásobný mistr světa, celkem 19 medailí

z olympiád nebo světových šampionátů, čtyřnásobný celkový vítěz Světového poháru (vyhrál 46

jednotlivých závodů), dvojnásobný vítěz Turné čtyř můstků

Ve sportovní historii zůstává Nykänen výjimečným šampionem, ovšem v civilním životě skončil jako alkoholik a kriminálník. Finské soudy často projednávaly případy Nykänenova násilí proti manželce. A před třemi lety dokonce Nykänen v alkoholickém rauši po hádce během společenské hry pobodal třinácticentimetrovým nožem svého kamaráda Aarna Hujanena, který málem vykrvácel.

„Můj klient si na tyto události, které mu připadají naprosto neuvěřitelné, vůbec nevzpomíná,“ řekl tehdy Nykänenův právník.

Soud poslal Nykänena na 26 měsíců do vězení, kde absolvoval protialkoholní léčbu a postihla ho srdeční příhoda. Byl předčasně propuštěn, ale po několika dnech řešila policie jeho další útok proti manželce.

Hrdina prostého lidu

Proč byl Matti Nykänen tak slavný? Přesto, že kariéru ukončil už v šestadvaceti letech, nasbíral těžko uvěřitelnou směsici úspěchů. Stihl získat pět zlatých olympijských medailí a dalších dvanáct medailí ze světových šampionátů. Čtyřikrát vyhrál Světový pohár a z jednotlivých závodů má 46 vítězství, rekord, který až v roce 2013 překonal Rakušan Gregor Schlierenzauer.

Vyhrával, jako by to byla nejjednodušší věc na světě. Svou technikou předběhl dobu. Přišel z detailně rozfázovaným odrazem, kterým plynule přecházel do letové fáze. Měl velký cit pro vzduch a dokázal skočit daleko i v obtížných povětrnostních podmínkách.

„Pro lidi z fabrik, dělníky, byl ikonou a Bohem,“ říká Jakub Jiroutek, asistent reprezentačního trenéra. „Dochodil ale jen sedmou třídu základky a viděl před sebou jen skoky.“

Tenhle fakt ilustruje scéna ve finském filmu Matti, který se věnuje skokanovu životu. Nykänena v něm ztvárnil finský herec Jasper Pääkkönen, na snímku spolupracovali lidé, kteří sportovce znají a ztvárněné příhody se údajně hodně blíží realitě. V jednom záběru naloží trenér Matti Pulli Nykänena do kufru auta, protože se na recepci zpil do bezvědomí. Když ho kouč v domě ukládá ke spánku, snaží se mu promluvit do duše.

„Matti, co budeš dělat?“ táže se Pulli.

„Mäkihyppy,“ zní odpověď podroušeného Nykänena. Ve finštině to znamená skoky na lyžích.

„To jsi teď. Ale co třeba za deset let?“ naléhá kouč.

„Ex-mäkihyppy,“ ozve se z gauče.

Film ukazuje Nykänena v situacích, které se skutečně staly. Třeba, jak skokan utíkal na večírky před závody i během soustředění, jak skočil do vody z vysokého mostu nebo se s kamarádem vloupal do kantýny, a jak s jeho výstřelky bojovala finská lyžařská federace.

„Musíte to brát jako film,“ řekl Nykänen.

Ovšem většina scén je doložena fakty. Nykänenův trenér Pulli, který závodníka provedl celou kariérou, například přiznal: „Vzpomínám si na závody na Holmenkollenu, kdy jsme ve čtyři hodiny ráno našli Nykänena v takovém stavu, že vůbec nebyl schopen pohybu. Když začal skákat, byl pořád opilý. Stejně vyhrál o deset metrů.“

Zpěvák a striptér u tyče

Dobu slávy rychle vystřídal pád. Po olympiádě v Calgary Nykänenovi ještě nebylo ani pětadvacet, jeho tělo ale podlehlo zátěži. Fin měl několikrát operovaná kolena i potíže se zády. Na mistrovství světa 1989 závodil jen s prášky proti bolesti. O rok později ještě získal druhé místo na světovém šampionátu v letech, ale to byl konec. Po kariéře zůstal bez peněz a ještě dlužil finančnímu úřadu.

V osmdesátých letech si úspěšní skokané nežili špatně, ale kromě prémií od lyžařských firem dostávali jen věcné ceny. Nykänen si stěžoval na bývalého pilota formule 1 Kekeho Rosberga, který mu rok dělal manažera. „Brát si čtyřicet procent, je moc,“ vysvětlil lakonicky.

Nykänen kromě toho doplatil na několik rozvodů. Celkem byl ženatý šestkrát s pěti ženami. Když si v roce 1996 bral třetí ženu, Sari Paanalaovou, v jejíž restauraci pracoval, změnil si dokonce jméno. Z nejlepšího skokana historie se tak stal Matti Paanala! Manželství ale dlouho nevydrželo a Nykänen se vrátil k rodnému jménu.

Ještě než oficiálně skončil se skokanskou kariérou se ale Nykänen vrhl do světa showbyznysu. Hudebník Jussi Niemi pro něj v roce 1992 složil popovou desku. A přestože Nykänenovo pěvecké umění kritici odsoudili, během dvou týdnů se ale prodalo dvacet tisíc nosičů, což stačilo na zlatou desku. Nykänen celý následující rok strávil na úspěšném turné po celém Finsku. Jeho druhá deska s názvem Samurai ale propadla a kapela se rozpadla.

Nykänen se opět dostal do dluhů, prodal své medailie a z nouze mu pomohla nabídka Ismo Oksanena, vlastníka striptýzového klubu v Järvenpää. Tam pracoval jako číšník a barový zpěvák a dokonce jako striptér. Psalo se, že je možné si koupit dokonce Nykänenův striptýz v soukromí. Následně dostal bývalý skokan nabídky na účinkování v pornofilmech ze Švédska a Spojených států.

„Nikdy jsem nedělal striptýz,“ hájí se Nykänen ve své knize Pozdravy z pekla. „Bylo to striptýzové kasino, ale jako striptérky tam pracovaly ženy. Já jsem byl barman a občas jsem zpíval na playback. Vzpomínám si, že jednou ze mě jedna žena chtěla stáhnout kalhoty.“