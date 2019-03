Ledecké sjezd ve finále SP nevyšel. Projevuje se nejistota, říká Bank | iSport.cz

Schmidhoferová měla před finále velký náskok 90 bodů před krajankou Ramonou Siebenhoferovou a k udržení prvního místa jí stačila jedenáctá pozice. Siebenhoferová totiž závod pokazila a nebodovala.

Předloňská mistryně světa v super-G Schmidhoferová se tak stala nástupkyní hvězdné Renate Götschlové. Ta poslední pátý glóbus za sjezd získala v roce 2007. "Tenkrát jsem u toho byla a ptala se Renate, jestli to můžu taky dokázat. A teď ho držím! Je skvělé ji napodobit," smála se Schmidhoferová.

Loňská olympijská vítězka v superobřím slalomu Ledecká v obou trénincích ztratila na nejrychlejší zhruba 1,8 sekundy a obsadila 16. a 14. místo. V závodu sice odstup zmenšila, za Puchnerovou zaostala o 1,42 vteřiny, ale skončila osmnáctá, předposlední ze sjezdařek, které dojely. Body si nepřipsala, neboť ve finále SP boduje jen patnáctka nejlepších.

"Jízda byla daleko lepší než v trénincích. Ztráta jedna čtyřicet není moc velká, jízda nebyla špatná, ale chtělo by to o něco líp," hodnotil trenér Tomáš Bank v České televizi. "Pořád se projevuje její nejistota a pasivita. Trošku si to sichruje, jezdí kulatěji než ostatní. Od té doby, co spadla v Garmischi, tak to je tak pořád," uvedl Bank.

Dvaatřicetiletý Feuz měl před závodem náskok 80 bodů, stačilo mu dojet do dvanáctého místa a kontrolovanou jízdou si triumf v disciplíně pohlídal. "Jsem hrdý, že jsem dokázal obhájit, protože Dominik je ve fantastické formě," řekl Feuz.

"Klíčem k výhře byla vyrovnanost," konstatoval Švýcar, který sice vyhrál jen jeden sjezd v sezoně, ale z osmi sjezdů SP chyběl na stupních vítězů jen v tom úvodním a nyní v posledním. Parisovi nepomohly ke glóbu ani čtyři výhry v sezoně.

Italův finiš už přišel pozdě, třetí výhra ve sjezdu seriálu SP za sebou mu nestačila a s Feuzem prohrál o 20 bodů. "Beat jezdil skvěle každý závod, já sjezd třikrát pokazil," připomněl Paris tři umístění za desítkou. "V boji o glóbus si to nemůžete dovolit."

Feuz navázal na slavného krajana Didiera Cuche, který ovládl hodnocení sjezdu čtyřikrát a titul obhájil dvakrát - v letech 2007-08 a 2011-12.

