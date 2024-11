Sáblíková ve zlatém Naganu těsně čtvrtá: Ještě to jde! Jílek už je v áčku

Možná jen drobné zakolísání v poslední zatáčce připravilo Martinu Sáblíkovou o stupně vítězů. V závěrečných kolech ostře dotahovala náskok Nizozemky Joy Beuneové. V cíli na ni ztratila 27 setin, což byl v extrémně vyrovnaném závodě rozdíl od stupňů vítězů.

„S Joy to byl skvělý závod, je to holka, která neskutečně rychle rozjíždí, to byla pro mě trošku výhoda. Viděla jsem ji pořád před sebou, čekala jsem, co předvede ke konci,“ hodnotila Sáblíková. „Byla jsem ke konci rychlejší, vydržela jsem tempo na těžkém ledě. Trošku jsem měla problém při posledním výjezdu ze zatáčky. Ve finále jsem hrozně moc spokojená. Viděla jsem, jaké se jezdí časy, někdo jel, někdo nejel. Sama jsem nevěděla, jak to bude vypadat v mém podání.“

Třetí Beuneová dosáhla stejného času jako druhá Norka Ragne Wiklundová. Sáblíková se na čtvrtém místě vtlačila před Kanaďanku Maltaisovou a Nizozemku Grönewoudovou, která na šesté příčce ztratila jen 26 setin.

„Nečekala jsem, že to bude tak hrozně těsné. Přede mnou i za mnou to bylo hodně nahňahňané. Dvě desetiny od stříbra, za mnou šesté místo bylo taky desetiny. Bylo to opravdu těsné. Dlouho jsem neviděla tak napínavý závod s tak malými rozdíly,“ líčila Sáblíková.

Hned v prvním závodě sezony si tak trojnásobná olympijská šampionka potvrdila, že i v sedmatřiceti letech zůstává konkurenceschopná.

„Byl to první závod této sezony, všichni na stejném ledě. Můžu s nimi závodit, můžu s nimi bojovat, to je pro mě nejdůležitější,“ řekla Sáblíková.

V příštím týdnu ji čeká další závod na 3000 metrů v Pekingu. „Uvidíme, jak to bude vypadat tam, ale je vidět, že ještě to jde,“ usmála se Sáblíková.

Úspěšný start do sezony má za sebou i osmnáctiletý Metoděj Jílek. Ve svém prvním závodě Světového poháru v dospělé kategorii na 5000 metrů vyhrál divizi B časem 6:17,14 minuty. Tento výkon by mu v divizi A stačil na čtvrté místo, sekundu a 43 setin od stupňů vítězů.

„Tento závod hodnotím pozitivně, i když je tam hodně místa pro zlepšení. Nemyslím si, že jsem předvedl svůj nejlepší výkon sezony, ale na vítězství to stačilo a jsem spokojený. Příště se budu snažit, aby to dopadlo ještě líp,“ slíbil Jílek.

Vítězství ho posunulo do divize A, kde si odbude premiéru příští týden v Pekingu. „Určitě mě potěšilo, že jsem se dostal do áčkové skupiny. Věděl jsem z tréninků i z předchozích závodů, že na to mám předpoklady,“ uvedl Jílek. „Příští týden už se nemůžu dočkat, jak budu závodit se světovou špičkou a jak si s nimi poměřím síly v jednom závodě.“