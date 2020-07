Snowboardistka Pančochová v létě: skáče do „polštáře“, chybí jí partnerka | iSport.cz

I když by se mohlo zdát, že létem pro české snowboardisty všechno končí, opak je pravdou. Právě v teplých měsících pracuje většina z nich o to víc, aby byli připraveni na následující sezonu. To je případ i snowboardistky Šárky Pančochové, která po letech tráví léto opět v Evropě.

„Většinou jsem na léto v americkém Oregonu, kde trénuji na ledovci. To se ale kvůli koronavirovým omezením konat nemůže. Letošní prázdniny tedy trávím v Rakousku nedaleko Innsbrucku a musím říct, že si to tu opravdu užívám. Je příjemné být po letech na léto tady v Evropě, kousek od Česka,“ vypráví.

I když česká snowboardistka nemůže trávit léto tam, kde je zvyklá, má to i své výhody. V Rakousku má jako jedna z mála závodnic na světě možnost trénovat na tak zvaném airbagu. Airbag je podobný obřímu nafukovacímu polštáři, do kterého snowboardisté skáčou ze skokánku potaženého speciálními kartáči. Mohou si tak bezpečně natrénovat rotace, čas ve vzduchu i správnou techniku, aniž by k tomu potřebovali sníh.

„V létě jde o jednu z nejlepších forem tréninku, jelikož si můžeme vyzkoušet trik několikrát po sobě, a to vždy za stejných podmínek. Protože v současné době nemohou závodníci kvůli pandemii příliš cestovat, máme velkou výhodu. Nikdo z Američanů, Novozélanďanů nebo Australanů totiž nemá na airbag přístup. Toho se snažím co nejvíc využít a připravit si triky, abych byla na zimu stoprocentně ready.“

Triky vypilované na airbagu pak Šárka vyráží zkoušet i na sníh, a to na zhruba 200 kilometrů vzdálený ledovec Mölltal. „K trénování tu mám naprosto ideální podmínky. Pořád pendluju mezi airbagem a ledovcem a když zbývá čas vyrážím na wakesurf (jízda na surfu za speciálně upravenou lodí, která za sebou tvoří vlnu - pozn. red.) nebo lozím po horách. Večer pak spávám ve svém vanu, kde mám kromě postele třeba i malou kuchyň a vlastně všechno, co k životu potřebuju.“

Jediné, co tak Šárce zřejmě v rakouském snowboardistickém ráji chybí, je její partnerka Kaileen, kterou neviděla déle než měsíc. Kvůli koronavirovým opatřením není v současné době navíc vůbec jasné, kdy se budou moci opět setkat.

„Aktuálně čekáme. Doufám, že se v Americe situace co nejdříve uklidní a bude moci přeletět aspoň na nějakou dobu ona sem. Jelikož mám tady v Rakousku ideální podmínky na trénování, zpět do Ameriky se mi úplně nechce. A navíc ani nemůžu. Je to docela otravné, ale začátkem léta jsme spolu trávily dost času, takže jsme si to vybraly. Bohužel profesionální sport může člověk dělat jen do určitého věku a musí tomu obětovat mnohé. To, ale partnerka chápe a plně mě podporuje v tom, co dělám,“ poděkovala Pančochová na dálku své snoubence.