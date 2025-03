Maděrová sahala po úspěchu na MS: Najednou jsem byla mimo trať. Medaile přijdou

Rakušanka Sabine Payerová je ve světě alpského snowboardingu velké jméno, ale Zuzana Maděrová na ni v osmifinále paralelního slalomu mistrovství světa vyzrála. V těsném finiši, který musela rozsoudit cílová kamera, strčila dopředu svou hlavu v helmě a zvládla to o malý kousek dřív než soupeřka.

„Bylo to na fotofiniš, ale měla jsem v cíli hlavu dřív než ona ruku. To bylo snad o půl centimetru,“ usmívala se.

Na svém druhém světovém šampionátu poprvé prošla mezi nejlepších osm a dostala se na tak na dosah postupu mezi nejlepší čtyřku, kde už se jede o medaile. Navíc by ji v semifinále v pikantním střetu čekala krajanka Ester Ledecká. Maděrová měla navíc výhodu výběru dráhy a zvolila si červenou, která se jevila jako rychlejší. V souboji s Polkou Alexandrou Krollovou-Walasovou ale v horní části trati upadla a jízdu nedokončila.

„Kdybych nespadla, výhodnější než modrá byla, tam bych asi jela hůř, i kdybych nespadla. Ta trať mi tolik neseděla. Ale bohužel jsem spadla. Sama nevím, co se stalo, najednou jsem byla mimo trať,“ povzdechla si.

Vracela se po nepříjemném zranění

Šlo o zmařenou šanci, o které Maděrová moc dobře věděla. Výkonnost na stupně vítězů má, jen před týdnem na nich byla při závěrečném závodě Světového poháru ve Winterbergu. V aktuální zimě se vracela po nepříjemném zranění kyčle, její potenciál je veliký.

„V životě i snowboardingu mám svou hlavu, svůj plán, svůj cíl a jdu si za tím, jak to chci,“ řekla Maděrová. „Psychiku mám dobrou. Možná sedm let spolupracuju s Marianem Jelínkem. Pak jde o fyzickou stránku, ale je to jeden závod, může se stát, že se špatně vyspíte, nejste roboti. V technice se každý rok zlepšuju, tolik nepadám, dojíždím za holkami v těsném závěsu, nebo i před nimi. Ježdění tisíců branek pomáhá.“

Na šampionátu ve Svatém Mořici Maděrová dvakrát postoupila do rozjížděk sedmým nejrychlejším časem. V paralelním obřím slalomu vypadla v osmifinále a skončila desátá, v paralelním slalomu brala jeden postup a celkové sedmé místo. Jedenáct měsíců před olympiádou v severní Itálii tak pro Česko znamená spolu s Ester Ledeckou další šanci.

„Chci být pořád co nejlepší a jestli to bude hezký výsledek příští olympiádu, nebo až tu další, tolik neřeším,“ líčila Maděrová. „Máme jen jeden závod za čtyři roky, což nevypovídá o formě člověka. Samozřejmě nemůže vyhrát někdo, kdo to neumí, ale může to být kdokoliv z té šestnáctky, tak si nedělám hlavu, když se to nepovede. Jestli se mi povede zbytek sezony, budu spokojená. A když se mi povede olympiáda a nic okolo, tak taky spokojená nebudu.“