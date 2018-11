Koudelka končil, teď se ale připravuje na sezonu: Vše záleží na prvním závodu

„Derby je vždycky výjimečné, já už byl nervozní čtyři dny dopředu. Nakonec jsem druhou půli ani nekoukal, protože jsem to nevydržel psychicky. Radši jsem se šel v Lomnici kouknout na hokej,“ vypráví Koudelka s úsměvem. „Já jsem si vsadil, že vyhrajeme víc jak o dva góly, bohužel to nevyšlo, ale mně se strašně líbilo vyjádření pana Trpišovského, který na rovinu řekl, že hráli špatně, a že bod je zlatý. Kdežto z druhého tábora se mi to od pana Ščasného nelíbilo.“

Na jaře řešil ale Koudelka drama své vlastní kariéry. Olympijská sezona hrůzy, která zahrnula bídné materiální zabezpečení, tragické výsledky i otrávenou atmosféru uvnitř týmu, ho pořádně zviklala.

„Já jsem chtěl sezonu hodit za hlavu tím, že skončím. Nakonec jsem se rozhodl, že to ještě zkusím. Hlavně díky manželce, která si asi nedokázala představit, že bych skončil a byl s ní doma,“ usmívá se Koudelka. „Já jsem to s ní hodně probíral. Dali jsme si pro a proti, jí přišlo líto po takovéhle sezoně končit. Asi měla pravdu, doufám, že jí po sezoně poděkuju, že to byl dobrý tah.“

Po olympiádě u českého týmu skončil rakouský trenér Richard Schallert, pod jehož vedením zažil Koudelka ve dvou obdobích své nejlepší sezony kariéry. Po čtyřech letech mužstvo znovu převzal David Jiroutek.

LETNÍ VÝSLEDKY ROMANA KOUDELKY Klingenthal (Německo) 44. místo Hinzenbach (Rakousko) 24. místo Rašnov (Rumunsko) diskvalifikace Rašnov (Rumunsko) 8. místo Wisla (Polsko) 13. místo Hinterzarten (Německo) 22. místo Einsiedeln (Švýcarsko) 6. místo Courchevel (Francie) 3. místo

„Pro mě se nezměnilo vůbec nic, dělám furt ty samé tréninky, ten samý rakouský systém. Na tom nic měnit nechci,“ vysvětluje Koudelka. „S Richiem si občas napíšeme, ale, jak jsem pochopil, chce na skoky zapomenout, moc ho nedráždím. V týmu je uvolněnější atmosféra. Hrajeme nohejbaly, volejbaly. Je to takové uvolňující, to je největší změna, která nastala.“

Do své třinácté sezony ve Světovém poháru vstupuje nezkušenější člen týmu poprvé pod novým vedením skokanského úseku. Ten převzal nedávný reprezentant Jakub Janda, který hned na úvod řeší vážné problémy v čele s havarijním stavem můstků v Harrachově.

„Jsem rád, že to dědek vzal,“ usmívá se Koudelka. „Říkal: Všichni mě volte a všechno bude. Zatím to jde pomalu. Nemají to moc jednoduché, co si budeme povídat. Ale je to určitě dobré, můžeme s lidmi normálně komunikovat a to je pro mě strašně důležité.“

Čeští skokani jsou na tom oproti minulé zimě líp také, co se týče materiálu. Místo vysmívaných obřích helem z minulé zimy, létají díky Jandovi v produktech prestižní firmy Uvex a mají i lepší výběr materiálu.

„V přilbách je neskutečný rozdíl. Když jsme s tím skákali první skok, tak skokan měl pocit, že na hlavě nemá vůbec nic. Po nějakých čtrnácti letech, co jsme o to prosili, se to konečně povedlo,“ pochvaluje si Koudelka. „Materiály určitě nejsou špatné. Konečně máme látku, kterou mají Noráci.“

Koudelka proto věří, že zažije daleko lepší zimu než před rokem, kdy nasbíral bídných 12 bodů do pořadí Světového poháru.

„Doufám, že po loňské sezoně toho ode mě lidi tolik nečekají. Můžu být relativně v pohodě, všechno záleží, jak se povede první závod, jak se sezona nastartuje,“ hlásí Koudelka před prvními závody v polské Wisle, kde se bude skákat příští víkend.