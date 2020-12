Tvrdá srážka skeletonistky s koštětem. Fernstädtová při zmatcích v Innsbrucku osmá

Pořadatelům spadlo do koryta koště, jedna ze závodnic do něj najela • youtube

Pořadatelům spadlo do koryta koště, jedna ze závodnic do něj najela • youtube

Pořadatelům spadlo do koryta koště, jedna ze závodnic do něj najela • youtube

Skeletonistky odjely na olympijské dráze dvě jízdy, ale ta první byla kvůli nafoukanému sněhu později anulována jako neregulérní. Fernstädtová v ní byla devátá, zrušené kolo ovládla vítězka prvních dvou závodů SP Flocková.

„Bylo to správné rozhodnutí. Myslím, že by to jinak nebylo fér,“ konstatovala česká závodnice v nahrávce pro média. „V prvním kole pořadatelé nečistili dráhu po každé třetí jízdě, což byla chyba. Čistili na začátku, pak na konci, ale uprostřed ne. I proto se pak muselo první kolo anulovat,“ vysvětlila.

Ve druhé jízdě se Fernstädtová mírně zlepšila na startu a zajela stejný čas jako Němka Hannah Neiseová. I ve třetím závodě sezony se vešla do první desítky, v lotyšské Siguldě byla na úvod čtvrtá a posléze desátá.

„Jsem hodně spokojená. Měla jsem dobrou první jízdu a do té druhé jsem šla s dobrým pocitem. Naštěstí se mi taky povedla. Na Innsbruck je tenhle výsledek super,“ radovala se Fernstädtová. Spokojená je i s šestým místem v průběžném pořadí. „To je úplně super. Ani jsem nečekala, že na tom po Innsbrucku budu takhle dobře,“ řekla.

Nikitinová zajela druhou jízdu perfektně a zvítězila o 28 setin před Nizozemkou Kimberly Bosovou. Flocková udržela vedení v seriálu SP díky třetímu místu, které obsadila společně s Němkou Tinou Hermannovou.

Závod vedle neregulérního prvního kola poznamenal i incident Katie Tannebaumové z Panenských ostrovů, která při své jízdě narazila do koštěte, které pořadatelům spadlo na trať. „Byl tam celkově trochu zmatek. Nejenže první kolo bylo nefér kvůli počasí, ale Katie spadlo na trať koště, což by se nemělo stávat, protože je to strašně nebezpečné. Doufám, že se jí nic nestalo,“ strachovala se Fernstädtová.