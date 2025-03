140kilové dítě? Dnes už běžná situace, říká lékařka. S prevencí obezity mohou pomoct trenéři

Jsi tlustý, se neříká.

„Chci akcentovat citlivou komunikaci, s respektem. Když děti uslyší, jsi tlustý, nezačnou,“ vysvětluje Aldhoon Hainerová.

Jiná slova ovšem problém nezmírní. Fyzický stav českých dětí se v první čtvrtině nového století oproti minulosti výrazně zhoršil.

„Před třiceti lety mělo nadváhu nebo obezitu deset procent dětí, dnes je to 26 procent. Tíže nadváhy je obrovská, tam došlo k velkému posunu. Je více dětí s obezitou než s nadváhou. Je to velký problém, o to větší jsou komplikace,“ říká Hainerová. „Dřív, když jsme měli pacienta – adolescenta se 120, 140 kily, tak jsme se chodili koukat. Dneska je to běžná situace.“

Boj proti dětské nadváze a obezitě si vytknul letošní desátý ročník akce Díky, trenére, která oceňuje lidi, jež ve školách či klubech vedou děti ke sportu.

„Za deset let jsme si uvědomili, že i mezi sportujícími dětmi je stále větší procento těch, které mají problémy s nadváhou, někdy i obezitou,“ vysvětluje zakladatel akce Petr Rydl. „Trenéři, tím, že je děti respektují, poslouchají je, vedou je ke sportování, mají dobrý vstup, aby pomohli s prevencí dětské obezity.“

Podle trenérů stav zhoršila pandemie

Agentura Ipsos nedávno zpracovala výzkum, kterého se zúčastnilo 73 trenérů a 269 dětí ve věku 7 - 14 let.

„Podle 95 procent trenérů je dětská obezita problém. Podle 66 procent se výskyt obezity zvýšil během pandemie,“ uvedl Michal Straka, analytik Ipsos. „Ukázalo se, že 25 % dětí alespoň jednou týdně jí ve fastfoodu, 57 % pravidelně pije sladké nápoje, 12 % jednou týdně pije energetické drinky.“

Podle výzkumu se zelenina pravidelně objevuje na talíři jen u třetiny dětí, sladkosti jí pravidelně 40 procent z nich.

„25 procent dětí, které jí pravidelně ve fast foodu, to je docela hodně. Ač jsou pokrmy poměrně drahé, rodiny tráví volný čas v těchto zařízeních,“ uvedla Aldhoon Hainerová.

Inciativa Díky, trenére se ve svém desátém ročníku snaží na problém upozorňovat a prostřednictvím sportovních koučů ho pomáhat řešit.

„Role trenérů je naprosto nezastupitelná, naučí děti milovat, pracovat v kolektivu, respektovat pravidla, dají jim návyky, které jsou celoživotní,“ vyzdvihuje Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní agentury. „Tělesná výchova na školách je velmi důležitá, bez kombinace se sportováním v klubech ale nedostatečná. Podle doporučení WHO se děti mají pohybovat 60 minut denně. Nebavíme se o obrovské skupině dětí, které jsou z tělocviku omlouvány. Je potřeba podporovat a mít respekt i k trenérům, kteří se věnují nesoutěžnímu sportu.“