Šestý triumf v kariéře. Přívratský na SP v Číně ovládl třípolohovou střelbu
Jiří Přívratský ovládl na Světovém poháru v Číně třípolohovou střelbu z malorážky a vybojoval v královské disciplíně šestý triumf v seriálu v kariéře. Český olympionik a druhý muž světového žebříčku ISSF byl v Ning-po nejlepší už v kvalifikaci, osmičlenné finále vyhrál přesně o bod před Rusem soutěžícím v neutrálních barvách Dmitrijem Pimenovem.
Čtyřiadvacetiletý Přívratský zaznamenal druhý letošní pohárový triumf po dubnové soutěži v Limě. Ve Světovém poháru to bylo jeho sedmé individuální vítězství a celkově jedenácté.