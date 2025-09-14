Předplatné

Šestý triumf v kariéře. Přívratský na SP v Číně ovládl třípolohovou střelbu

Puškař Jiří Přívratský na SP v Číně ovládl třípolohovou střelbu
Puškař Jiří Přívratský na SP v Číně ovládl třípolohovou střelbuZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Dvojice českých olympijských střelců Jiří Přívratský a Veronika Blažíčková
Česká dvojice Jiří Přívratský a Veronika Blažíčková nepostoupili z kvalifikace
Jiří Přívratský a Veronika Blažíčková před úvodní střelbou na olympijských hrách v Paříži
Čeští střelci Veronika Blažíčková a Jiří Přívratský v rozpravě během olympiády
Jiří Přívratský získal na Evropských hrách bronz ve vzduchové pušce
Jiří Přívratský
Mladý střelec Jiří Přívratský reprezentuje Českou republiku na olympiádě v Tokiu
ČTK, iSport.cz
Jiří Přívratský ovládl na Světovém poháru v Číně třípolohovou střelbu z malorážky a vybojoval v královské disciplíně šestý triumf v seriálu v kariéře. Český olympionik a druhý muž světového žebříčku ISSF byl v Ning-po nejlepší už v kvalifikaci, osmičlenné finále vyhrál přesně o bod před Rusem soutěžícím v neutrálních barvách Dmitrijem Pimenovem.

Čtyřiadvacetiletý Přívratský zaznamenal druhý letošní pohárový triumf po dubnové soutěži v Limě. Ve Světovém poháru to bylo jeho sedmé individuální vítězství a celkově jedenácté.

