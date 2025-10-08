Miculyčová o pádech, které musejí být natočené, i o přítelkyni. A proč odmítla Spartu?
Skvěle rozjetou fotbalovou kariéru hodila do koše. Měla o ni zájem Sparta, ale ona poslechla srdce. Vybrala si sport plný modřin, šrámů a zlomenin. Stačila chvíle, a hned se stala hvězdou. Dvojnásobná mistryně Evropy a olympionička Iveta Miculyčová v podcastu Branky, děti, rodiče vysvětluje, proč zvolila divočinu na kole, na němž skáče salta a sama si musí dělat i servismanku. „Není trénink, abych několikrát nespadla,“ usmívá se 20letá cyklistka, která propadla disciplíně freestyle BMX. V obsáhlém rozhovoru popisuje, proč by jednou chtěla být hasičkou i jak jí podporuje přítelkyně.
Na startu závodu vypadá jako drsňačka s přízným výrazem. V civilu je to ale milá dáma, která se otevřeně nebojí promluvit o všem. O drsném sportu, jízdě bez brzd, ale nakousne i soukromí a to, proč vystudovala střední hasičskou školu.
„Jednou bych chtěla jít k hasičům. Líbí se mi, že pokaždé jedou k něčemu jinému. Je to trošku záhadný,“ vysvětluje cyklistka, která se dává dohromady po vážném zranění. To ji skoro na rok přerušilo kariéru. Totálně si zdevastovala koleno, musela podstoupit mimo jiné plastiku předního křížového vazu.
„Ale nikdy jsem nepochybovala, že se vrátím,“ hlásí odhodlaně Miculyčová, díky níž freestyle BMX v Česku nabírá na popularitě. I když zájemci musejí počítat s tím, že karamboly i drsnější pády k tomu patří.
Jeden ji potkal v prosinci. „Nechtěla jsem se úplně rozsekat na záda, tak jsem vystoupila na nohu. A jak jsem padala z výšky, noha se mi zavřela a v koleni jsem si přetrhala, co šlo. A ještě jsem si naštípla stehenní kost,“ popisuje osudný moment při exhibici účastnice olympijského závodu v Paříži, kde skončila šestá.
Slibně rozjetá fotbalová kariéra
Ale už jenom to, že se na vrcholnou akci dostala, byl mimořádný úspěch. Zvlášť, když se BMX začala věnovat naplno až v patnácti poté, co se rozhodla seknout s fotbalem. A to už přitom hrála za mládežnickou reprezentaci a chtěla ji Sparta.
Poslechla srdce. „Šla jsem si za tím bez ohledu na to, že ve fotbalu jsem to měla skvěle rozjeté. Postupně mi ale došlo, že mi kolektivní hra moc nevyhovuje. Chtěla jsem být sama za sebe,“ popisuje reprezentantka, kterou podporuje Sazka v rámci Sazka Champs. Výrazně ji pomáhá i agentura Sportegy.
„Díky, Kouky!“ nezapomene poděkovat agentovi Janu Koukalovi, bývalému squashistovi.
O čem dalším mluví v podcastu:
- O podpoře a společném bydlení s přítelkyní
- Proč maminka nemá nervy se dívat na závody
- O sociálních sítích a proč je ráda, když má natočené pády
- Proč už si vzala hypotéku na vlastní byt
- O agentuře Sportegy i Sazce
O tom všem mluví Iveta Miculyčová v podcastu Branky, děti, rodiče z dílny iSportu. Vedle Šárky Strachové, tradiční průvodkyně, ji vyzpovídal i Zdeněk Janda, dlouholetý redaktor deníku Sport a webu iSport. Podcast najdete rovněž na youtube.