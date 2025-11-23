SP v cyklokrosu v Táboře: Zemanová mezi elitou šestá, juniorka Bukovská vyhrála
Nejlepší česká cyklokrosařka Kristýna Zemanová obsadila na úvod Světového poháru v Táboře šesté místo mezi ženskou elitou. Na vítěznou Lucindu Brandovou ztratila 32 sekund. Šestatřicetiletá nizozemská hvězda vyhrála na jihu Čech v elitním seriálu už počtvrté. Mezi juniorkami slaví vítězství česká závodnice Barbora Bukovská.
Dvaadvacetiletá Zemanová vybojovala třetí nejlepší výsledek ve Světovém poháru v kariéře. Předloni v prosinci byla ve Val di Sole čtvrtá a loni v lednu v belgickém Zonhovenu dojela na pátém místě.
„Závod jsem si ohromně užila. Jsem strašně spokojená a vnímám to jako takové malé osobní vítězství,“ řekla Zemanová, která se naplno vrací do terénu po boji s postcovidovým syndromem v minulé sezoně.
I proto byla před závodem opatrná ohledně ambicí. „Já jsem se ani neodvažovala si něco plánovat. Vůbec jsem se ani neodvažovala vyslovit nějaké umístění, protože jsem vůbec nevěděla, do čeho vlastně vstupuju, jak to bude vypadat, jak se to bude projevovat po té závodní pauze, která minulý rok trvala prakticky celou sezonu,“ uvedla Zemanová.
„Takže jsem do toho vstupovala s opravdu velkými otazníky, ale jsem hrozně ráda za to, jak to probíhalo a jak to dopadlo. Pro mě je to obrovské překvapení,“ doplnila Zemanová.
Hodně jí pomohlo, že byla hned od začátku v kontaktu s čelem závodu. „Ten start mě překvapil, jak byl dobrý. Nečekala jsem, že bych ze třetí řady se dostala takhle rychle dopředu, ale právě nad startem jsme hodně diskutovali i s přítelem (Tomášem Bakusem). Koukali jsme na videa z různých let zpátky, takže v tom mi poradil. Udělala jsem to, jak jsme se domluvili, to místo se mi tam krásně otevřelo, takže jsem byla rychle vepředu,“ pochvalovala si Zemanová.
Od stupňů vítězů stříbrnou a bronzovou medailistku z mistrovství světa do 23 let dnes dělilo 19 sekund. Za světovou šampionkou z roku 2021 a trojnásobnou celkovou vítězkou Světového poháru Brandovou se prosadily na medailové pozice Italka Sara Casasolaová a Inge van der Heijdenová. Za ní dojely další dvě Nizozemky.
Bukovská: Vyhrát doma je unikátní zážitek
Hned první start v dresu mistryně Evropy v cyklokrosu, který si vyjela před dvěma týdny v Belgii, proměnila juniorka Barbora Bukovská ve velké vítězství. Na domácí trati v Táboře nechala za sebou v úvodním závodu Světového poháru všechny soupeřky včetně úřadující mistryně světa Lise Revolové z Francie. V rozhovoru s novináři ale přiznala, že po počátečních problémech víru v triumf na chvíli ztratila.
„Jsem neskutečně šťastná. Vyhrát před domácím publikem je jedinečný zážitek. Měla jsem z Revolové docela obavy, ale všechno dopadlo perfektně,“ pochvalovala si sedmnáctiletá Bukovská.
V úvodu ji přibrzdily potíže se sedlem. „Už jsem s ním měla trošku problém v minulém závodě, zajíždělo. A tady jsem na něj trošku dopadla, tak zajelo. Musela jsem kolo vyměnit, abych mohla pokračovat. Rozhodla jsem se pro okamžitou výměnu v depu, protože to byl trošku diskomfort a nemohla jsem pořádně zabrat,“ vysvětlila desetisekundové manko po prvním ze čtyř okruhů.
Důležité však bylo, že hlavní soupeřku měla stále v dohledu. „Upřímně říkám, že zpočátku jsem už nevěřila, že mohu vyhrát, protože ten její nástup byl opravdu drsný. Ale postupně jsem se přibližovala, což mě pochopitelně nakoplo. A jak jsem manko stahovala, dodávalo mi to energii,“ řekla Bukovská.
Do posledního okruhu už najížděly s Revolovou bok po boku. „Cítila jsem, že mám dost sil, takže bych to mohla zkusit urvat. Byla jsem ohromně motivovaná vědomím, že jsem ji po těch počátečních problémech dojela. Takže jsem jela, co to šlo. A doufala, že to vyjde,“ popsala Bukovská.
Energii jí dodávali i diváci. „Neskutečně mě povzbuzování fanoušků pohánělo. Šlo o jeden z největších zážitků. Vyhrát na domácí trati před domácími fanoušky, to je opravdu neskutečné,“ uvedla Bukovská.
Teploměr ukazující ráno dvouciferné minusové hodnoty ji nevyděsil. „Byla jsem na to vnitřně připravená. V týdnu jsem pochopitelně sledovala předpověď. Už jsem to několikrát zažila a tudíž jsem věděla, co mě čeká. Nebyl to zase tak velký šok. Spíše jde o to udržet tělo v teple, prostě se co nejvíce tomu chladu ubránit,“ řekla Bukovská.
Zmrzlý terén jí vyhovoval. „Trať je fyzicky náročná, technicky taky. Ale ty kopce a silové tratě mi sedí. Byla jsem ráda, že při množství pádů se mi vyhnuly všechny karamboly a nešla jsem k zemi,“ podotkla.
Na mistrovství světa na přelomu ledna a února v Hulstu bude velkou medailovou nadějí české výpravy. „Ráda bych tam jela s co největší formou. Hlavně si to chci užít a zajet co nejlepší závod,“ řekla Bukovská.