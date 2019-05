Měsíce dřiny, pak bolestivý "jojo" efekt. Proč nastává a jak se bránit?

Ztráta motivace

Zná to asi většina těch, kteří začali s dietou nebo pravidelným cvičením. Kila mizí jak mávnutím kouzelného proutku, svaly rostou a postava se mění do požadovaných tvarů. Viditelné výsledky jsou jasnou motivací nepolevovat a makat dál. Avšak bohužel v momentě, kdy dosáhneme bodu spokojenosti, to jde s naší motivací z kopce. Proč se omezovat a snažit i v momentě, kdy naše křivky konečně dosáhly ideální proporcí? Právě ztráta motivace je jednou z příčin toho, proč mohou být naše vydřené výsledky rázem fuč.

Řešení: pokud i vás trápí ztráta motivace, zkuste si každý týden po ukončení dietního nebo cvičebního režimu zapisovat své výsledky. Může se jednat o aktuální hmotnost, procento tělesného tuku, ale například i počet tréninků. Pokud uvidíte černé na bílém, že vaše váha opět roste, zatímco pohybu během týdne ubývá, nakopne vás to, opět začít makat.

Pokud i vás trápí ztráta motivace, zkuste si každý týden po ukončení dietního režimu zapisovat své výsledky. • Foto Profimedia.cz

Nadváha

Nadváha je často způsobena nerovnováhou v energetické bilanci. Zjednodušeně řečeno přijímáme prostřednictvím jídla více energie, než jsme schopni vydat. Řada diet a hubnoucích režimů je proto založena na přesném opaku. Není žádným překvapením, že pokud začnete zařazovat menší porce a k tomu se více hýbat, kila půjdou nejspíš skutečně dolů. Váš výdej bude totiž vyšší než příjem. Když se však po ukončení diety začnete stravovat podle svých běžných zvyklostí a omezíte i pohyb, dostaví se nechtěný jojo efekt, a co víc, tělo si pro jistotu začne ukládat nadbytečný příjem energie do tukových zásob pro případ, že byste jej chtěli opět trápit nedostatkem jídla.

Řešení: Nejvhodnějším řešením je zvolit takový způsob stravování, který je dlouhodobě udržitelný. Není možné se v jídle radikálně omezit a doufat, že vaše výsledky vydrží i poté, co dietní režim opustíte. Jediným východiskem je tak změnit svůj celkový přístup k jídlu. To nutně nemusí znamenat, že si už do konce života nemůžete dopřát čokoládový dortík. Pokud během dne konzumujete pestrou a vyváženou stravu založenou na kvalitních potravinách, není problém ani občasné hřešení.

Nejvhodnějším řešením je zvolit takový způsob stravování, který je dlouhodobě udržitelný. • Foto Profimedia

Hormony

Na jojo efektu mají podíl také hormony. Tím stěžejním je ghrelin občas nazývaný také hormon hladu. Tvoří se v žaludku a začíná se uvolňovat v momentě, kdy je žaludek prázdný. Čím déle se zahnáním hladu budeme otálet, tím vyšší jeho hladina bude. V momentě, kdy se tak pustíme do diety, která bude mít za následek kalorický deficit, jeho hladina vzroste. Čím radikálnější dieta bude, tím více ghrelinu se se bude uvolňovat. Z toho důvodu bývají extrémní diety obvykle doprovázené jojo efektem. V momentě kdy skoncujeme se striktním jídelníčkem nás totiž ghrelin rychle donutí vrátit se do starých kolejí.

Řešení: Zvolte si dietní režim tak, abyste netrpěli hlady. Hubnutí není jen o malých porcích, ale především o zdravé a vyvážené stravě. K tomu, abyste dosáhli viditelných výsledků, není vždy nutné nepřiměřeně zmenšovat porce. Občas stačí jen vyměnit sladkosti za zeleninu a namísto chipsů u televize chroupat oříšky.

Hubnutí není jen o malých porcích, ale především o zdravé a vyvážené stravě. • Foto Profimedia

Dieta

Už dva týdny jste na striktní dietě a faldy na břiše jak zázrakem mizí. Pro řadu z nás jasný impuls k tomu, pořádně se za svou píli odměnit. Jenže ruku na srdce, skutečně zůstane jen u jednoho řádku čokolády? Striktní diety často vedou k tomu, že máme stále větší chuť na „nedovolené“ potraviny a je pro nás tak stále těžší udržet naše touhy na uzdě. Po konzumaci jídla, které není v souladu s naší dietou, se navíc většinou dostaví výčitky z vlastního selhání. Opět se proto budeme snažit nastavit staré mantinely, z kterých však budeme mít potřebu dříve nebo později zase vybočit. Není tak divu, že po nezřízeném přejídání budou kila zpátky dřív, než byste řekli švec.

Řešení: V případě, že máme neodolatelnou potřebu hřešit nejrůznějšími dobrotami, znamená to, že naše tělo dlouhodobě po něčem volá. To bychom mu však měli dodat v momentě, kdy to vyžaduje, a ne skrze nárazové přejídání. Pokud máte během diety chuť například na čokoládu, dopřejte si ji bez výčitek, avšak v menším množství. Předejdete tak nekontrolovatelnému přejídání po dlouhém půstu tím, co vám zrovna přijde pod ruku a v neposlední řadě také nepříjemným výčitkám.