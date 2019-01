Mentální kouč o proměně Kvitové: Vyhořela, ve finále jde na kurt zemřít | iSport.cz

Petra udivuje na Australian Open, jak výborně je psychicky nastavená. Čemu to přičítáte?

„Musíme vidět práci, která je za tím. Má za sebou jedenáct vyhraných zápasů z dvanácti, to je obrovská dávka sebevědomí. Za druhé, a to jsme řešili po turnaji v Brisbane, jsme pracovali na tom, jak si vytvořit vnitřní klid během zápasu. Zapracovala na tom a výsledkem byla jízda v Sydney a nyní v Melbourne. Určité procesy v ní krystalizují, zásadní je ale obrovská dávka vyhraných zápasů, která celý efekt znásobuje.“

V sezoně 2018 se Kvitová na grandslamech trápila. Zintenzivnila mentální práci?

„Z roku 2018 jsme se poučili a prohloubili jsme určité procesy. Intenzita u Petry není moc na místě, ona je hráčka, která potřebuje vnitřní klid a dobré nastavení na výkon, než tlačit přípravu do objemu a intenzity. To ví každý trenér, co s ní dělal. Takže ano, určité procesy jsme zdokonalili, ale neřekl bych, že je mentální práce intenzivnější.“

V čem je tedy jiná?

„Musím zdůraznit, že jako hráčka dozrává. Dostala ode mě i od Jirky (kouče Vaňka) určité otázky, se kterými se měla popasovat, a došla k určitému pochopení. To jí mělo pomoct zvládat složité momenty na grandslamech.“

Můžete být konkrétnější?

„Rok 2018 nebyl grandslamově takový, jaký měl být. Ale první půlku roku měla skvělou, po ní nastalo vyhoření mentální i fyzické. Že se jí loni nepovedly grandslamy, byla i shoda okolností. Nemyslím si, že by byl problém extrémní tlak a tak dále, jak bylo prezentováno. Ona nemá problém s grandslamy, jen musí zvládat určité momenty. To znamená první kola, která jsou pro všechny hráče a hráčky nejnáročnější. Nastavení na první dvě tři kola je u Petry klíčové, na něm jsme popracovali. Zavedli jsme metody, jak zvýšit vnitřní klid v zápase. Jak překoná první kola, přirozeně jí roste sebedůvěra a efekt procesů a rutiny, které má před jednotlivými fiftýny, gamy či sety, se jen znásobuje.“

Jak moc jí pomohl do Australian Open titul ze Sydney, který získala pár dní před startem grandslamu?

„Ohromně. Sebedůvěra má mnoho zdrojů a jeden z těch nejrychlejších jsou výhry. Těžké výhry a comebacky do zápasů, tak jako v Sydney, kdy otáčela finále s Bartyovou po prvním prohraném setu 1:6, je obrovská dávka sebevědomí. Vidí, že i když se jí nevede a zachová vnitřní klid, může zápas otočit. Ví, co dělat, když se zápas nevyvíjí podle očekávání a hrozí, že by se mohla udusit. Na tom jsme zapracovali a vložili tam nový element. Poučili jsme se, aby se zvýšila její schopnost otáčet zápasy. A ještě jí pomáhá další věc.“

Jaká?

„V pondělí jsem se vrátil z Melbourne, kde jsem pomáhal jiným hráčkám. Bývají tam velmi těžké podmínky, ale letos Petře vše hraje do karet. Hrála dost odpoledních a večerních zápasů, ani přes den nebyla velká vedra. To je důležitý faktor, protože když se hráč dostane do fáze, kdy je fyzicky unavený a působí na něj teplo, všechny mentální procesy se znásobí směrem dolů. Začne pochybovat, začne být negativní. A najednou to jde do systému, přestanou vám jít nohy a nastává uškrcení. Fyziologie a počasí drasticky ovlivňují mentalitu.“

Je Kvitová nyní psychicky nastavená jako dlouho ne?

„Od přepadení její psychika kontinuálně posiluje. Je jako osobnost silnější, rozhodnější, asertivní, dokáže říct i ne. Loňský rok s kupou vyhraných turnajů v první půlce vytvořil jinou dynamiku. Práce s teplem a únavou nebyla tak ideální jako teď. Rok co rok jde Petra nahoru, jen ale musí být trpělivá a čekat na určité okolnosti. Když ji srovnám teď a před třemi lety, co jsme spolu začali pracovat, vidím velký rozdíl. Ví, co má dělat mezi gamy, jak se na ně nastavit, jak zvládat těžké momenty, jak se koncentrovat. Tyhle procesy zvládá bravurně, lépe než před lety.“

Po návratu z Austrálie půjde vypovídat před soud v případu přepadení. Říkalo se, že špatná druhá půlka loňského roku mohla souviset i s tímto procesem. Má to na ni vliv?

„Ano, tyhle věci na ni mají vliv, ale musíte vidět, že je velká hráčka a tyhle věci odkáže odblokovat. Teď je pohlcená turnajem a řekněme si na rovinu, že v druhém týdnu jako hráčka vždy ožívá. Tam se odhaluje její osobnost. Podívejte se na její statistiku ve finále turnajů (26 výher a 7 porážek), v tom není na okruhu nikdo lepší než ona. Její finálová mentalita je následující: na kurtu zemřu, jen abych zápas urvala. To není sranda. Někdo řekne, že tam nechá všechno, ale není to pravda. U Petry to platí doslova. Je to mentalita, která se u ní vytvořila. Teď se u ní lepší i nastavení vnitřního klidu v ostatních zápasech. To byl její cíl pro rok 2019, to po mě chtěla zlepšit.“

Jak vnitřní klid navodit?

„Je to určitý systém, jak se dokážete dostat do vyrovnaného emocionálního stavu. Ovlivňuje ho v první řadě vaše sebedůvěra, ale i schopnost zvládat neočekávané momenty. Je potřeba se během utkání co pár minut sledovat, jestli nejste vnitřně rozkolísaní, a vědět, jak se vrátit do rovnováhy. Takže vnitřní klid je soubor metod, jak se připravovat na zápas a jak během něj pracovat po každém gamu. O to se Petra snažila i v minulosti, ale byly tam věci, které jsme neměli podchycené. Jako fyziologická únava a tak dále.“

Skoro se zdá, že v současné formě se Kvitová může v Melbourne porazit jen sama. Co vy na to?

„Ano, Petra je hráčka, která se skutečně může porazit hlavně sama. Ale také je nutné respektovat soupeřky. Do semifinále grandslamu se nikdo nedostane náhodou, prostě musíte hrát skvěle. Collinsovou by tam nikdo nečekal, ale podívejte se, jakou nakládačku dala Kerberové (6:0,6:2). Je to Američanka, její sebevědomí poletí do stratosféry. Je to velmi nebezpečná hráčka. Myslím, že semifinále bude fifty fifty, i když samozřejmě věřím Petře, protože z hlediska hry i mentality má všechny zbraně na své straně.“