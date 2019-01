Jak bude Kvitová nahánět jedničku? Cesta do Ruska, soud, ve hře i Fed Cup | iSport.cz

Viděno optikou toho, čím si Petra Kvitová za poslední dva roky prošla, mělo letošní Australian Open dvě vítězky. Tu skutečnou, odvážnou Japonku, jež nastupuje na světový trůn. A pak tu pomyslnou, slečnu z Fulneku, jež se vrátila do největšího grandslamového zápasu. „Ale teď na sebe nemůžu být vůbec pyšná,“ pravila na oko vážně Petra Kvitová, aby vzápětí ukázala bělostný úsměv. „Ba ne, samozřejmě že jsem. Bylo by moc špatné, kdybych nebyla pyšná.“

Tažení Australian Open se pár desítek minut po finále snažila vidět z perspektivy. Byť poslední hodiny pro ni neznamenaly velké potěšení. V první sadě nevyužila šest brejkbolů, v druhé se zasekla aktivnější protivnice. Kvitová odvrátila tři mečboly a šlo se do soudného dějství. To Češka rozjela čistým gamem na podání a zdálo se, že konečně roztáhne křídla. Nakonec se ocitla po 147 minutách boje na lavičce plačící. „Gratuluji ti, že jsi zase zpátky,“ ocenila soupeřku Ósakaová.

Comeback Kvitové skutečně graduje. Jen posuďte.

2017: Za půl sezony vyhrála turnaj, zabydlela se zpět v kolotoči WTA Tour.

2018: Ovládla hned pět akcí, i když na grandslamech strádala a zapsala na nich pouze čtyři vyhrané mače.

Kvitové nevyšel útok na post světové jedničky, Ósakaová ovládla druhý grandslam v řadě

2019: Sezona je sice stará jen měsíc, ale už dokázala spojit obojí dohromady. Stala se šampionkou WTA turnaje v Sydney a po pěti letech nastoupila v grandslamovém finále.

„Dnes jsem byla blízko a zároveň strašně daleko. Vrátím se do práce a udělám vše, co bude možné, abych grandslam vyhrála,“ slíbila Kvitová, jež za účast v melbournském finále inkasovala 2 050 000 australských dolarů, tedy asi 33 milionů korun. V zemi ale nechá téměř 40 procent z odměny na daních.

Zítra najde své jméno na druhém místě žebříčku a vyrovná si osobní maximum. Tak vysoko figurovala naposledy v červnu 2015. Na světovou jedničku Ósakaovou bude ztrácet 740 bodů a tohle manko se jí bude v příštích měsících jen těžko dohánět. Japonka obhajuje po velký turnaj v Indian Wells, který loni vyhrála, 1280 bodů. Kvitová musí hájit své loňské tituly z Petrohradu a Dauhá, celkem jí vypadává za stejné období dokonce 1435 bodů.

Česká tenistka zamíří dnes přes půl světa do Prahy, kde přistane zítra po poledni. Má naplánovanou tiskovou konferenci, doma se dlouho nezdrží. Už v úterý vyrazí právě do ruského Petrohradu, kde loni vyhrála a letos by měla plnit roli první nasazené. Pořadatelé museli Kvitové garantovat středeční start, ta by tedy měla jít znovu do akce velmi brzy.

Hektické období bude pro osmadvacetiletou Češku pokračovat. Začátkem dalšího týdne, zřejmě v úterý 5. února, by se měla dostavit k brněnskému soudu a vypovídat v případě svého přepadení. A údajně není stále vyloučen ani její start při ostravském 1. kole Fed Cupu proti Rumunkám, které proběhne 9. a 10. února. V týmu by se mohla sejít s další úspěšnou reprezentantkou z Australian Open Karolínou Plíškovou, jež start přislíbila.

Jedna velká jízda skončila, po nejlepším začátku sezony za posledních 20 let se mají ale příznivci českého ženského tenisu dál na co těšit.