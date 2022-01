Djokovič je volný! V Austrálii uspěl u soudu, ale zůstává v ohrožení

Soudce Kelly rovněž nařídil, aby vláda zaplatila Djokovičovi náklady na právní zastoupení. Pondělním vítězstvím ale Djokovičova anabáze nemusí skončit. Zástupce australského státu Christopher Tran podle televizní stanice ABC upozornil soud, že ministr pro imigraci Hawke může využít právo na zrušení Djokovičových víz bez ohledu na soudní verdikt.

Pokud by se tak stalo, Djokovič by nesměl do Austrálie tři roky. Hawke se loni v říjnu k účasti neočkovaného Djokoviče na Australian Open stavěl skepticky. „Naše lékařské doporučení je, že kdokoliv, kdo přiletí do Austrálie, musí mít dvě dávky očkování,“ prohlásil tehdy.

Djokovič při soudním jednání v detenčním hotelu nepobýval. Podle listu The Guardian sledoval přenos ze soudu se svými právníky. Jeho advokáti argumentovali, že splnil veškeré požadavky pro vstup do Austrálie. Výjimku dostal údajně na základě prosincového prodělání covidu-19, kterou posoudily a schválily dvě nezávislé komise. Do Melbourne ale ve středu přiletěl se špatným typem víza, které vstup s výjimkou neumožňovalo. Imigrační úředníci ho zadrželi, vízum mu odebrali a úřady mu nařídily okamžitě opustit Austrálii. Djokovič se odvolal a skončil v detenčním hotelu.

Pondělní virtuální slyšení začalo po menších technických obtížích obhajobou hráčových právníků, poté dostal prostor státní zástupce. Soudce Kelly během slyšení přerušil právní zástupce tenisty, aby si ujasnil kroky, které Djokovič před příletem do Austrálie podnikl. „Co dalšího měl vůbec udělat?“ uvedl soudce na adresu tenisty.

Žije jako zvíře v lidské ZOO

Ačkoliv bylo jednání virtuální kvůli rychlému šíření varianty omikron v Austrálii, před budovou soudu se sešlo několik desítek fanoušků tenisové jedničky. Někteří z fanoušků mávali srbskými vlajkami. „Žije jako zvíře v lidské zoo. ... To, co se tu děje, je neaustralské. Je to politika a rozhodně rasismus,“ uvedl jeden z podporovatelů. Po vynesení příznivého verdiktu se příznivci nejlepšího tenisty světa radovali.

Další Djokovičovi zastánci se v neděli setkali před budovou parlamentu v Bělehradě. Promluvil k nim tenistův otec, který rovněž australské úřady obvinil z toho, že se k jeho synovi - a všem Srbům - chovají jako ke zvířatům.

Sympatie většiny Australanů se však kloní na stranu úřadů, píše agentura Reuters. V zemi je plně naočkováno na 90 procent dospělé populace a proti tenistovi vystupují zejména obyvatelé Melbourne, kteří si během pandemie covidu-19 zažili nejdelší uzávěru na světě. Mnozí tenistovi vyčítají, že má jiná práva než obyčejní lidé.

Do podobných problémů jako Djokovič se v Austrálii dostala i česká tenistka Renata Voráčová, které úřady zrušily vízum po týdenním pobytu v zemi. Také ona měla zdravotní výjimku z očkování díky nedávnému prodělání nemoci. Na rozdíl od Djokoviče se Voráčová neodvolala a v sobotu odletěla, takže na Australian Open startovat nebude.