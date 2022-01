Djokovič zná soupeře pro první kolo, australský ministr ale stále vyčkává

Mezitím srbský tenista, jenž se 18. prosince zúčastnil rozhovoru s novináři z L´Equipu, i když věděl, že je covid pozitivní, čelí důsledkům i doma. Podle srbských právníků mu hrozí kvůli porušení izolace pokuta nebo dokonce vězení až tři roky. Mnohem pravděpodobnější variantou se však jeví udělení trestu veřejně prospěšných prací či pokuty. Ta za podobný prohřešek dělá v Srbsku přibližně 150 000 dinárů (přes 31 000 Kč).

Rovněž španělské úřady začaly přezkoumávat, zda Djokovičova cesta do země po Vánocích, kdy se přesouval do Marbelly, kde vlastní dům, byla legální.

V Austrálii je veřejné mínění proti Djokovičovi. Vicepremiér Barnaby Joyce prohlásil, že většina Australanů nesouhlasí s tím, aby srbský tenista na Australian Open hrál. „Většina z nás si myslela, že když pan Djokovič nebyl dvakrát očkován, bude požádán, aby odjel,“ řekl Joyce televizi Nine Network. „Nu, to byl náš názor, ale nebyl to názor soudu,“ rozvedl. „Drtivé většině Australanů se ale nelíbí myšlenka, že někdo druhý, ať už je to tenista, španělský král nebo anglická královna, sem může dorazit a mít jiná pravidla, než s jakými se musí vypořádat všichni ostatní,“ dodal.