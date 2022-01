Djokovič chce prý žalovat Austrálii, zaznamenal ekologické vítězství

Novak Djokovič už opustil Austrálii, nasedl do letadla z Melbourne do Dubaje • Reuters

Až do posledního okamžiku usiloval v soudní síni v Melbourne Novak Djokovič o start na Australian Open. Neúspěšně. Pocit křivdy v něm ale hoří i poté, co již je na úvodním grandslamu sezony odehráno pět dní a on se po deportaci ukryl doma v Bělehradě. Podle zprávy britského deníku The Sun zvažuje světová jednička žalovat australskou vládu o 4,4 milionu dolarů, tedy o 95 milionů korun.