Cíl tenistek: uspět v nové éře. V novém formátu pro sedmý titul pod Pálou?

Mistrovství světa ženských tenisových družstev za posledních deset let vyhrály šestkrát. České tenistky teď touží na předešlé úspěchy navázat v novém formátu soutěže nesoucí jméno legendární Billie Jean Kingové. Kapitán Petr Pála má k dispozici dvě hráčky, které samy na kurtu zažily opojnou chuť vítězství. Sázet bude na kometu sezony Barboru Krejčíkovou lačnou po týmovém úspěchu. „Máme silný tým schopný vyhrát i v tomto formátu. Přizpůsobíme se mu. Věřím, že nám bude dokonce hrát do karet,“ prohlásil. Již zítra v O2 areně vypukne první souboj domácích tenistek proti Německu.

Je nejúspěšnějším kapitánem fedcupové historie. Šestačtyřicetiletý Petr Pála věří, že se týmu pod jeho vedením povede skvěle vstoupit i do nové éry slavné tenisové soutěže – Poháru Billie Jean Kingové. „Hrozně se na to těším. Patříme k favoritům, což je i jednou z našich výsad,“ vyhlížel pondělní start.

Pála tým vede od roku 2008. V předchozích šesti úspěšných finále se mu prostřídalo devět tenistek a nyní má prakticky nový výběr. „Ale vždycky přišly další a další vynikající hráčky, to je výhoda,“ pochvaloval si. Počítá s tím, že do dvouher nasadí dvě nejvýše postavené hráčky ve světovém žebříčku – světovou čtyřku Barboru Krejčíkovou a v posledních týdnech zářící Markétu Vondroušovou (aktuálně 35. tenistku světa). Definitivě jasno bude až v pondělí hodinu před startem úvodního českého souboje ve skupině D s Německem (17.00).

Nový formát týmové soutěže smrskl víkendové bitvy do jediného dne. Na kurt nejprve nastupují týmové dvojky, následuje souboj jedniček. Rozhodujícím duelem může být čtyřhra, která se hraje systémem bez výhod a se supertiebreakem místo třetího setu. „Přirovnal bych to k tomu, když začínala neděle za stavu 1:1. Jsou na programu tři zápasy a ten den se musí rozhodnout,“ uvažoval Pála.

Jenže určit postupujícího z tříčlenné skupiny případně v semifinále může i jediný zkažený volej na síti… „Mně se určitě víc líbil starý systém, kdy se hrálo dva dny a bojovaly jen dva týmy proti sobě,“ přiznala Krejčíková. „Ale věřím, že i s novými podmínkami se popereme dobře a že navážeme na úžasnou éru, která tady byla před námi.“

Dominantní éra českých tenistek odstartovala v roce 2011. A byla u toho i nyní nejzkušenější členka týmu Lucie Hradecká. S Květou Peschkeovou se postarala o třetí bod na půdě Ruska. „Je to neuvěřitelné, že je to taková doba, ale pořád to mám v hlavě, jak zápasy celý víkend probíhaly. Pak se šlo na rozhodujícího debla a Květa byla ve stejné situaci, jako jsem teď já – byla zkušená a prováděla mě. Zvládly jsme to neskutečně,“ usmívala se specialistka na čtyřhru.

Na památnou výhru – a navíc přímo v O2 areně – může ze současného výběru vzpomínat Kateřina Siniaková. Olympijská šampionka ze čtyřhry v Tokiu uhrála před třemi lety bod ve dvouhře proti Američance Sofii Keninové. „Jsem hrozně moc ráda, že můžu zažít další zápasy před domácím publikem. Bylo neuvěřitelné, jakou energii mi tehdy dávalo. Těším se, že to opět zažiji, protože je to pro mě nezapomenutelné,“ přiznala hráčka, se kterou se na Billie Jean King Cupu dá počítat především do rozhodujících čtyřher. „Všichni, kdo budou hrát, si to podle mě ohromně užijí, protože ta atmosféra je něco, co se na normálních turnajích nezažije.“

Krejčíková si letos do sbírky kromě olympijského zlata přidala i slavný triumf ve dvouhře na Roland Garros, čím se zařadila mezi největší hvězdy sezony. Jenže na rozdíl od ostatních účastnic závěrečného turnaje Masters (startuje pouhé čtyři dny po finále BJK Cupu) se rozhodla reprezentovat i v týmové soutěži. „Neuvažovala jsem jinak. Vždycky chci reprezentovat Českou republiku. Od začátku jsem si byla jistá, že chci hrát. Reprezentovat svoji zemi a navíc hrát doma. To je pro sportovce nejvíc. Jsem moc šťastná, že tady můžu být,“ potvrdila Krejčíková.

Právě před třemi lety fandila z lavičky, teď má být ústřední postavou českého tažení, ve dvouhře ji navíc čeká premiéra v týmové soutěži. „Tehdy to pro mě bylo poprvé, co jsem byla v týmu. Obrovský zážitek i motivace být jednou součástí. Hrozně moc se na to těším, že je to doma v Česku, že tady budou fanoušci. Doufám, že se nám to podaří stejně jako v roce 2018 a v těch letech před tím,“ přála si.

Ani Vondroušová si zatím v O2 areně týmovou soutěž nezahrála. Letos na podzim má ale stabilní formu, kterou by chtěla prodat v oblíbeném halovém prostředí. „Mám celkem velká očekávání, že to bude super. Viděla jsem v televizi, když holky vyhrávaly. Teď je náš cíl na to navázat. Dáme do toho všechno, jsme dobrý tým a máme šance,“ prohlásila levačka v týmu.

Úplným nováčkem v týmu je Tereza Martincová. „Vždy jsem si říkala, že pokud se do týmu vůbec někdy dostanu, tak to bude obrovský úspěch. Hrát Billie Jean King Cup za Česko je obrovská motivace a jeden ze splněných snů,“ nezastírala.

Češky vstoupí do skupiny D pondělním soubojem s Němkami, ve čtvrtek se utkají se Švýcarskem. „Doufám, že přijde co nejvíc diváků. V téhle době to určitě není jednoduché, ale bylo by skvělé, kdyby halu zaplnili co nejvíce,“ přál si kapitán Pála. Z dvanáctitisícové kapacity O2 areny je podle pořadatelů aktuálně prodáno šedesát procent lístků. „Rád bych lidi pozval, protože zápasy určitě budou stát za to.“

Česká nominace na BJK Cup v Praze

BARBORA KREJČÍKOVÁ

věk: 25

na žebříčku: 4.

letošní bilance: 43:13

bilance ve FC: 1:1

MARKÉTA VONDROUŠOVÁ

věk: 22

na žebříčku: 35.

letošní bilance: 32:19

bilance ve FC: 3:1

TEREZA MARTINCOVÁ

věk: 27

na žebříčku: 51.

letošní bilance: 40:26

bilance ve FC: 0:0

KATEŘINA SINIAKOVÁ

věk: 25

na žebříčku: 52.

letošní bilance: 23:19

bilance ve FC: 5:5

LUCIE HRADECKÁ

věk: 36

na žebříčku (debl): 32.

letošní bilance (debl): 28:21

bilance ve FC: 7:5

Nominace Švýcarska: Belinda Benčičová, Jil Teichmannová, Viktorija Golubicová, Stefanie Voegelová

Nominace Německa: Angelique Kerberová, Andrea Petkovičová, Anna-Lena Friedsamová, Jule Niemeierová, Nastasja Schunková