Siniaková jako robot. Nesnídá, spí a vítězí: Švýcarkám to vrátíme!

Kateřina Siniaková se raduje z triumfu nad Cori Gauffovou a postupu do semifinále BJK Cupu • ČTK / AP / Kin Cheung

PŘÍMO Z GLASGOW | V pátek vstávala Kateřina Siniaková půl hodiny po poledni. „A ještě k tomu na budík,“ líčila zvesela. Jako poslední se po cestě z Masters v Texasu připojila k českému týmu v Glasgow až ve středu, ve čtvrtek a v pátek obstarala postupové body v partiích s Polkami a Američankami. Výběr kapitána Petra Pály s jejím značným přičiněním proplul z těžké skupiny do semifinále BJK Cupu a šestadvacetiletá blondýna stále nemá dost.

Pořád platí, že vítěz není nikdy unaven?

„Myslím, že jo. Vyhovuje mi, že se zápasy hrají až večer. S časovým posunem je to pro mě lepší. Třeba v pátek jsem vstávala na budík až v 12.30.“

Takže Kateřina Siniaková nesnídá?

„Tak to mám občas i na turnajích, když mám večerní zápasy, nemám nutkání jít na snídani. Spánek je pořád nejlepší regenerace a já spím dobře, usnu kdykoliv a kdekoliv. To je moje výhoda.“

I váš táta Dmitrij tvrdil, jak je překvapený, že přesun z Masters a adaptaci tak zvládáte. Vážně tělo drží?

„Během sezony jsem si zažila nepříjemné chvíle se zraněním. Teď jsem na tom dobře fyzicky, tělo drží. Ťuk, ťuk, ťuk... Zpětně mám pocit, že ani žádný časový posun nebyl. Sešlo se mi to krásně, hraju dobře, kurt mi vyhovuje. Čtvrteční debl byl super, singl s Amerikou taky. Jsem na sebe pyšná.“

Pochválil vás otec?

„Samozřejmě. (smích) On i celý tým.“

Vítězný bod nad USA jste urvala proti světové sedmičce Coco Gauffové (7:6, 6:1). Výš postavenou hráčku jste letos nezdolala. Využila jste i toho, že osmnáctiletá hvězdička nemá ještě tolik reprezentačních zkušeností?

„Myslím, že se na ní projevil hlavně stav 1:0 pro nás. Byla o to nervóznější. Poslední zápasy nehrála úplně skvěle. Viděla jsem, že není ve své kůži, v nejlepší formě, čehož jsem se snažila využít. Byla jsem sice nervózní, ale pořád jsem si opakovala, že my jsme ty, které vedou, což mi hodně pomohlo. A když jsem urvala první set, cítila jsem se ještě líp a taky můj výkon šel nahoru.“

V sobotu vás čeká semifinále proti Švýcarsku, které bude odvetou za rok staré vyřazení ve skupině z Prahy. Vy jste tehdy byla s Lucií Hradeckou protagonistkou prohrané rozhodující čtyřhry. Máte na Švýcarky pifku?

„Ano, budeme jim chtít hrozně vrátit loňský rok. Motivace je velká, budeme makat. Vypadá to, že Belinda (Bencicová) si věří. Ať už dají na dvojku kohokoliv (Viktorii Golubicovou či Jill Teichmannovou), bude to těžký soupeř. Necháme na kurtu zase všechno, snad to vyjde.“