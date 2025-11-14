BJK Cup: Česko - Kolumbie 3:0. První výhra v baráži, uspěly Bartůňková i Nosková
České tenistky porazily v úvodním utkání baráže Poháru Billie Jean Kingové Kolumbii 3:0 a udělaly významný krok k udržení v elitní skupině. Nikola Bartůňková nejprve zdolala na tvrdých dvorcích ve Varaždínu Yulianu Lizarazovou 6:3, 6:1 a rozhodující bod přidala Linda Nosková, která porazila Camilu Osoriovou 6:2, 6:2. V závěrečné čtyřhře triumfovaly Lucie Havlíčková a Dominika Šalková nad Maríou Torresovou a Maríou Pérezovou 6:1, 6:2.
„Jsem strašně rád, co dnes holky předvedly,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi loučící se kapitán Petr Pála.
Češky hrají baráž o udržení v elitní skupině poprvé od roku 2019. Po pátečním triumfu se přiblížily vítězství ve tříčlenné skupině, které by jim zajistilo setrvání mezi elitou. V neděli uzavřou působení ve skupině D proti domácímu Chorvatsku. To se utká s Kolumbií o den dříve.
Devatenáctiletá Bartůňková porazila 744. hráčku světa Lizarazovou za hodinu a 22 minut. Rodačka z Prahy zaznamenala úspěšný debut v týmové soutěži. „Byla to úžasná premiéra. Je to fakt sen hrát za tenhle tým a za Česko. Týmové soutěže mám ráda. Jsem strašně ráda, že jsem dnes dala bod, a budu teď fandit,“ uvedla Bartůňková. „Nervozita na začátku byla. Ale byla zdravá. Pak to ze mě spadlo a hrála jsem dál tím lépe. Jsem ráda, že jsem to vyhrála,“ doplnila.
Bartůňková měla utkání proti Lizarazové před 81 diváky ve Varaždínu pod kontrolou. V prvním setu si vypracovala brzy vedení 4:1. Kolumbijka sice snížila, od stavu 4:3 ale Bartůňková set dvěma vyhranými gamy dotáhla. Také ve druhém setu získala česká hráčka brzy brejk. Za stavu 2:1 odvrátila dva brejkboly a nedovolila soupeřce už ani game. V závěru využila při servisu soupeřky čtvrtý mečbol.
Nosková: Nebyl to jednoznačný zápas
Dvacetiletá Nosková potvrdila proti 82. hráčce světa Osoriové roli favoritky a oplatila jí předloňskou porážku z Lyonu. Tehdy s ní prohrála na tvrdém povrchu 4:6. 6:7. V pátek přišla jen jednou o servis, soupeřku naopak pětkrát brejkla.
„Nebyl to jednoznačný zápas. Camila je těžká hráčka. I když dnes to bylo o mně, jak se na zápas připravím. Chvíli jsem teď nehrála. Důležitý byl start, který byl z obou stran trochu nervózní. Ale myslím, že jsem zbytek zápasu zvládla dobře,“ řekla třináctá hráčka světa Nosková.
Osmifinalistka letošního Wimbledonu Nosková získala první set díky vydařené druhé polovině. Od stavu 1:2 získala zbývajících pět her. Ve druhé sadě si Nosková vypracovala brzy náskok 5:0. Osoriová zvládla sice dvěma gamy korigovat, česká hráčka ale poté zakončila duel na podání čistou hrou.
Úspěšný den završily Havlíčková s Šalkovou. Torresové a Pérezové povolily jen tři gamy. Dvacetiletá Havlíčková zvítězila při své premiéře v týmu. „Myslím, že na první výhru se vzpomíná vždy krásně. Navíc to byl povedený zápas. Budu na to vzpomínat s radostí,“ řekla Havlíčková.
Spokojená byla i Šalková. „Lucka hrála hodně rychle a ony vůbec nestíhaly. Asi to pro ně na síti nebylo příjemné, když proti nim létaly kulomety. Snažily jsme se být aktivní na síti a hrát rychle. Tím jsme to vyhrály,“ doplnila Šalková.