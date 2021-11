Davis Cup ONLINE: Češi proti Britům bez Veselého, začíná Macháč

Macháč (143. v žebříčku ATP), který porazil v duelu s Francií překvapivě Richarda Gasqueta, se pokusí zaskočit Daniela Evanse (25.). Soupeřem Lehečky (138.) bude dvanáctý hráč světa Cameron Norrie.

„Macháč podal v utkání s Francií velice dobrý výkon, tak to bylo jasné rozhodnutí,“ řekl Navrátil k nominaci a k volbě Lehečky místo Veselého dodal: „Není to z důvodu, že by Veselý hrál špatně, ale myslím, že by hra Jirky Lehečky mohla na Norrieho platit víc než výměny s Jirkou Veselým. Proto bude hrát Lehečka. Bude do něj muset tlačit, protože to nemá Norrie rád. Jirka nemá proti hráči světové patnáctky co ztratit a dovedu si představit, že by ho mohl porazit.“

Do čtyřhry jsou nahlášeni Veselý se Zdeňkem Kolářem a na britské straně Joe Salisbury a Neal Skupski. Kapitáni ale můžou deblové nominace ještě změnit.