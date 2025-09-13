ONLINE: USA - Česko. Za stavu 1:1 nastupují do čtyřhry Macháč s Pavláskem
Čeští tenisté hrají po úvodních dvouhrách ve 2. kole kvalifikace Davisova poháru s výběrem USA nerozhodně 1:1. Jiří Lehečka nejprve na tvrdém povrchu v Delray Beach porazil domácího Francese Tiafoea. Jakub Menšík poté prohrál s americkou jedničkou Taylorem Fritzem. Program pokračuje čtyřhrou. Do ní jsou nahlášeni Tomáš Macháč a Adam Pavlásek proti Rajeevu Ramovi a Austinu Krajicekovi. Utkání sledujte od 20.00 ONLINE na webu iSport.