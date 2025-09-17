Předplatné

Po roce na Alcaraze! Ve čtvrtfinále Davis Cupu Češi narazí na Španělsko

Češi zdolali USA a postoupili do finálového turnaje Davis Cupu
Češi zdolali USA a postoupili do finálového turnaje Davis CupuZdroj: Profimedia.cz
Radost Jiřího Lehečky po výhře v Davis Cupu
Hřiště v Delray Beach, kde čeští tenisté hrají s USA o postup v Davis Cupu
Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych sleduje zápas
Představení českého daviscupového týmu sleduje na Floridě i legendární tenista Pavel Složil (uprostřed), který si udělal jméno i jako trenér
Kapitán daviscupové reprezentace Tomáš Berdych se raduje z výhry
Český tenista Jakub Menšík během úvodní daviscupové bitvy s USA
Jakub Menšík prohrává v Davis Cupu s Taylorem Fritzem
28
Fotogalerie
ČTK
Davis Cup
Začít diskusi (0)

Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají se Španělskem. Rozhodl o tom středeční los v Boloni, kde se finálový turnaj od 18. do 23. listopadu uskuteční. Titul obhajují domácí Italové.

Se Španělskem, kterému by mohl pomoci první hráč světa a šestinásobný grandslamový vítěz Carlos Alcaraz, se čeští a čs. tenisté utkají podesáté. Zatím s nimi mají bilanci 4:5. S výběrem kapitána Davida Ferrrera se Češi střetnou i ve třetím ročníku po sobě, loni s nimi prohráli ve skupinové fázi.

Tým kapitána Tomáše Berdycha se mezi osm nejlepších probojoval v závěru minulého týdne, kdy porazil ve 2. kole kvalifikace ve floridském Delray Beach USA 3:2 na zápasy. Do čtvrtfinále se Češi probojovali po dvou letech, předloni nestačili v této fázi na Austrálii.

Začít diskuzi

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů