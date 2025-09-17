Po roce na Alcaraze! Ve čtvrtfinále Davis Cupu Češi narazí na Španělsko
Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají se Španělskem. Rozhodl o tom středeční los v Boloni, kde se finálový turnaj od 18. do 23. listopadu uskuteční. Titul obhajují domácí Italové.
Se Španělskem, kterému by mohl pomoci první hráč světa a šestinásobný grandslamový vítěz Carlos Alcaraz, se čeští a čs. tenisté utkají podesáté. Zatím s nimi mají bilanci 4:5. S výběrem kapitána Davida Ferrrera se Češi střetnou i ve třetím ročníku po sobě, loni s nimi prohráli ve skupinové fázi.
Tým kapitána Tomáše Berdycha se mezi osm nejlepších probojoval v závěru minulého týdne, kdy porazil ve 2. kole kvalifikace ve floridském Delray Beach USA 3:2 na zápasy. Do čtvrtfinále se Češi probojovali po dvou letech, předloni nestačili v této fázi na Austrálii.