Outsiderem v Paříži. Povzbuzený Nadal chce zázrak, Zverev terapii

Rafael Nadal se pravděpodobně chystá na poslední Roland Garros. Na sto procent vám to však nepoví. „Sám nevím a nechci si zavírat dveře,“ krčil rameny táta ročního syna Rafaela juniora.

Předkládá tři důvody, proč se může jeho kariéra protáhnout i do roku 2025, byť to nikdo nečeká. Ač mu bude za týden osmatřicet, tenis pořád miluje. Po turnajích cestuje s rodinou, práce ho od ní neodvádí. A rád by zjistil, jak vysoko ještě může hrát, pokud bude konečně víceméně zdravý.

Od začátku sezony 2023 odehrál nicotných 15 zápasů (bilance 8:7). Komplikované zranění bederního svalu se mu vrací. Neopustila ho ani bolest levého chodidla, kterou způsobuje degenerativní onemocnění zvané Müller-Weissův syndrom, jímž trpí od dětství. „Skoro dva roky se dostávám z nějakých potíží, nonstop na nich pracujeme a zdá se, že se teď cítím lépe,“ hlásil u Seiny. Potvrdil to i Daniil Medveděv, jenž si v Paříži s Rafou střihl tréninkový set a jasně prohrál. „Vypadá mnohem líp než před pár týdny,“ vypozoroval Rus.

„Věřím, že to tu pro mě má asi nějaké kouzlo,“ usmál se i Nadal, majitel možná nejúžasnějšího rekordu napříč sporty, jímž je 14 titulů právě z Roland Garros. Za kariéru tam odehrál 115 zápasů, 112 jich vyhrál. I proto už stojí dva roky před pařížským centrkurtem jeho socha.

Vypadá zcela nepatřičně, že je Nadal outsiderem prvního kola, v němž se střetne s dvoumetrovým Němcem Alexandrem Zverevem, světovou čtyřkou. Tak jsou ale právě teď rozdány karty. Mallorčan startuje v Paříži na chráněný žebříček, v tom regulérním je až 276. Při generálce v Římě zahrál tak bídně, že schytal debakl s Hubertem Hurkaczem 1:6, 3:6. To Zverev celý turnaj ovládl.

V sále to vzrušeně zahučelo, když ty dva los svedl na sebe už v úvodním zápase. „Myslel jsem si, že je to vtip,“ popsal Němec své pocity. Z jiného pohledu je rád. Toužil se s Nadalem ještě jednou střetnout, než Španěl ukončí kariéru. Má to být terapie z bolestivého zážitku ze semifinále Roland Garros 2022. Tehdy v tiebreaku druhé sady došlápl na kotník tak nešťastně, že řval bolestí a z kurtu odjížděl na vozíčku. Přetrhal si vazy, musel na operaci a do konce roku už tenis nehrál.

Dnes se zdá v sedmadvaceti skvělý antukář znovu na vrcholu sil. S čím přijde Nadal je naopak zcela nečitelné. „Já ale počítám, že mě čeká vrcholný Rafa. Předvede svůj nejlepší tenis za hodně dlouhou dobu,“ míní Němec, jehož jméno budí kontroverzi.

V pátek ho čeká první stání u berlínského soudu, jehož se nemusí zúčastnit. Jeho právníci se budou snažit vyvrátit obvinění bývalé partnerky a matky jeho dcery Brendy Pateové z toho, že ji během hádky v květnu 2020 přitlačil na zeď a dusil. Za to mu už loni v říjnu uložil státní zástupce pokutu 450 tisíc eur. Už dříve zveřejnila jiná Zverevova přítelkyně Olga Šarypovová své zážitky s tenistou. O třináctiměsíčním vztahu mluvila jako o peklu. Popsala, jak ji dusil polštářem či bil do obličeje. Týral ji údajně psychicky tak, že se dvakrát pokusila o sebevraždu. ATP nikdy do těchto případů nevstoupila, ač má podle svých pravidel možnost suspendovat souzeného hráče, jehož chování bylo v rozporu s integritou tenisu.

A tak se v pondělí odpoledne na Chatrierově centrkurtu dočkáme mače, během kterého budou sympatie publika zřejmě jasně rozdělené. A můžeme si být jistí jen jednou věcí – Nadal bude bojovat do umření, jakoby to bylo jeho poslední Roland Garros. Ostatně tak to dělá celý život.

Nadal na Roland Garros