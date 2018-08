Česká tenistka Petra Kvitová během prvního kola na US Open, ve kterém hladce postoupila • Reuters

Česká tenistka Petra Kvitová v utkání prvního kola na US Open • Profimedia.cz

Kvitovou a další tenisty ničilo na US Open ohromné vedro i vlhkost • Profimedia.cz

Petra Kvitová se povzbuzuje během úspěšného utkání v prvním kole tenisového US Open • Profimedia.cz

Petra Kvitová se fotí s fanoušky na grandslamovém US Open • Profimedia.cz

ONLINE | V boji o postup opět neztratila jediný set. Česká tenistka Petra Kvitová zdolala ve 2. kole US Open Číňanku Ja-fan Wangovou 2:0 (7:5, 6:3) na sety a postupuje do další fáze amerického turnaje. Pátá hráčka světového žebříčku měla do zápasu skvělý nástup, v průběhu hry však asijská soupeřka přitvrdila a málem uzmula první set pro sebe. Kvitová ale získala hru opět na svou stranu, získala první bod a zbytek zápasu si již pohlídala. Postupem tak napodobila svoji krajanku Karolínu Muchovou, která senzačně postoupila přes bývalou jedničku Garbiňě Muguruzaovou. V průběhu večera se představí ještě Markéta Vondroušová a Kateřina Siniaková. ONLINE přenosy sledujte na iSport.cz.