US Open 2019 | ONLINE: Kvitová - Allertová, Strýcová či Bouzková | iSport.cz

Druhý den tenisového US Open znamená vstup do turnaje pro šest českých tenistek. Vzájemný duel hrají v prvním kole nasazená šestka Petra Kvitová a Denisa Allertová, jež do hlavní soutěže závěrečného grandslamu sezony postoupila z kvalifikace. Do boje půjdou i Kristýna Plíšková, Kateřina Siniaková, Barbora Strýcová a Marie Bouzková. Všechny české zápasy sledujte ONLINE na iSport.cz.