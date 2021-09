US Open ONLINE: Krejčíková zabojuje o semifinále. Zdolá světovou dvojku?

Tenistka Barbora Krejčíková hraje o postup do semifinále US Open. Její zápas proti světové dvojce Bělorusce Aryně Sabalenkové na největším kurtu areálu Flushing Meadows začíná v 1:00 SELČ. Letošní vítězka Roland Garros Krejčíková premiéru ve dvouhře na kurtu Arthura Ashe zvládla, když vyřadila v osmifinále turnajovou devítku Španělku Garbiňe Muguruzaovou. Se Sabalenkovou se dosud utkala jednou. Loni v semifinále halového turnaje v Linci prohrála ve třech setech. Sledujte čtvrtfinálovou bitvu ONLINE. Mezi muži postoupil do semifinále Daniil Medveděv.