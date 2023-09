US Open ONLINE: Vondroušová se ve třetím setu dostala rychle do vedení

Markéta Vondroušová se dnes utká o postup do premiérového čtvrtfinále na US Open s domácí Američankou Peyton Stearnsovou. Česká tenistka zatím neztratila na betonu v New Yorku ani set. Na grandslamech bude usilovat o 11. výhru v řadě. Zápas začne v 17:00 SELČ jako první v pořadí na kurtu Louise Armstronga, sledujte ONLINE přenos na iSport.cz.