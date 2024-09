US Open ONLINE: Sabalenková ve finále čelí přemožitelce Muchové

Běloruská tenistka a světová dvojka Aryna Sabalenková bude mít dnes druhou šanci na zisk premiérového titulu z US Open. Rok poté, co prohrála v New Yorku s domácí Coco Gauffovou, bude ve finále čelit v bouřlivé atmosféře jiné Američance Jessice Pegulaové. Semifinálová přemožitelka Karolíny Muchové může získat grandslamový titul poprvé. Utkání začne ve 22:00 SELČ. ONLINE přenos sledujte na iSport.cz.