US Open ONLINE: Lehečka slaví postup. Hraje Macháč, do akce půjde i Menšík
Středeční program US Open nabízí rovnou šest představení českých tenistů. Svůj zápas zvládl Jiří Lehečka, který jde do 3. kola. O postup hrají ještě Tomáš Macháč, Jakub Menšík či za ženy Barbora Krejčíková s Markétou Vondroušovou. Do pořádně velké výzvy nastupuje nadaná Tereza Valentová, která měří síly s někdejší šampionkou Wimbledonu Jelenou Rybakinovou. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
US Open - Muži - 2025
US Open - Ženy - 2025