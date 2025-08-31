US Open ONLINE: Lehečka slaví postup do čtvrtfinále! Bojují další tři Češi
Víc než tři hodiny mu levoruký francouzský veterán Adrian Mannarino znepříjemňoval život svým nevšedním tenisovým stylem. Jiří Lehečka nakonec ale proti 77. hráči světa potvrdil roli favorita - 7:6 (4), 6:4, 2:6, 6:2. A odměna je obrovská. Získal jistotu, že po turnaji poprvé v kariéře prorazí do top 20, když v živém pořadí je momentálně už na 15. místě a drží roli české jedničky. A především se podruhé chystá na čtvrtfinále grandslamu, v němž mu bude soupeřem Carlos Alcaraz, či Arthur Rinderknech. Barbora Krejčíková narazí na domácí Američanku Taylor Townsendovou, Tomáš Macháč vyzve jejího krajana a nasazenou čtyřku Taylora Fritze. Markéta Vondroušová se pak utká s turnajovou devítkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Vedení 2:0 na sety se mu začalo rychle rozplývat. Třetí sadu prohrál na stadionu Louise Armstronga Jiří Lehečka 2:6 a ve čtvrté ztrácel 0:2. Hluché období zápasu ale dokázal třiadvacetiletý český silák překonat a direktivně si došel pro výhru ziskem šesti posledních gamů zápasu.
„Nemám slov, protože to byl pekelný zápas. Pro mě bylo nejdůležitější, jak jsem se vrátil do zápasu, když jsem prohrál třetí set a byl brejk dole ve čtvrtém. Dokázal jsem potlačit frustraci, z čehož jsem nejšťastnější,“ diktoval pak do mikrofonu při rozhovoru na kurtu.
Krátce před tím vypálil na mečbol své 18. eso utkání a po 3 hodinách a 14 minutách slavil velkou výhru. Katapultovala ho poprvé v životě do top 20 žebříčku. „Na žebříček občas kouknu jen po turnaji, ale můj trenér ho sleduje denně. Je to pro mě velká meta, dvacítku jsem si dal pro letošek za cíl,“ líčil svěřenec Michala Navrátila a jedenáctý český tenista v dějinách, který se mezi elitní dvacítku dostal.
V sázce bylo pro oba osmifinalisty mnoho. Mannarino, Francouz nechvalně známý tím, že i v době války na Ukrajině jezdí hrát tenisové exhibice do Ruska, mohl v 37 letech a na 61. grandslamu kariéry stanout poprvé ve čtvrtfinále, což by byl rekord. A o svůj sen bojoval ze všech sil. „Jeho tenis vypadá tak jednoduše, jakoby nepotřeboval na údery ani žádnou sílu. Může hrát klidně dalších deset let. Předvedl vážně skvělý zápas,“ chválil Lehečka poraženého.
V první sadě zabránil Lehečka Mannarinově velké krádeži. Po celý set byl český borec lepší, nevyužil však vedení 40:0 a tři brejkboly za stavu 3:2 stejně jako tři setboly v desátém gamu. A málem za to zaplatil. Francouzský levák se v tiebreaku dostal do vedení 4:1 a už se nadechoval k loupeži sady. Český tenista však v tu chvíli zahrál aktivněji a odvážněji, získal šest bodů v řadě a po víc než hodině si přivlastnil důležité vedení 1:0.
A to zdvojnásobil po nepříliš pohledné druhé sadě, kdy nejprve nepotvrdil brejk na 3:2, ale ten druhý v zápase na 5:4 mu už otevřel cestu k zisku druhé sady. S náskokem ale šla kvalita Čechova výkonu dolů. Prohrál osm z dalších deseti gamů a musel se začít strachovat o výsledek.
Dokázal se však vrátit do zápasu s plnou parádou a i před zraky přítelkyně Lucie Neumannové si vychutnával velký okamžik. Poprvé se probojoval do grandslamového čtvrtfinále před dvěma lety na Australian Open, podruhé to zvládl opět na betonovém grandslamu.
Nedělní výsledky US Open:
Muži:
Dvouhra - 4. kolo:
Lehečka (20-ČR) - Mannarino (Fr.) 7:6 (7:4), 6:4, 2:6, 6:2.
Ženy:
Dvouhra - 4. kolo:
Pegulaová (4-USA) - Liová (USA) 6:1, 6:2.