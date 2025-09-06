Alcaraz porazil Djokoviče a zahraje si finále US Open. Srba udolal ve třech setech
Španělský tenista Carlos Alcaraz porazil v semifinále US Open 6:4, 7:6, 6:2 Srba Novaka Djokoviče a postoupil poprvé od triumfu v roce 2022 do newyorského finále. Posledním soupeřem čtvrtfinálového přemožitele Jiřího Lehečky bude buď světová jednička a obhájce titulu Jannik Sinner z Itálie, nebo Kanaďan Félix Auger-Aliassime.
Osmatřicetiletý Djokovič se tak ani ve Flushing Meadows nedočkal šance na zisk rekordního 25. grandslamového titulu. Na všech čtyřech největších turnajích se letos probojoval do semifinále, ale pokaždé vypadl po třísetových porážkách.
O šestnáct let mladší Alcaraz neztratil na US Open ještě ani sadu a Djokoviče zdolal za dvě hodiny a 23 minut. První set získal Španěl díky brejku hned v úvodním gamu. Ve druhé sadě sice hrající legendě Djokovičovi vyšel začátek a ujal se vedení 3:0, ale Alcaraz srovnal a sadu vyhrál 7:4 v tie-breaku. Třetí set už byl v jasné režii výrazně mladšího hráče.
Alcaraz postoupil do svého třetího letošního finále po Roland Garros, kde porazil Sinnera, a Wimbledonu, kde mu jeho italský rival porážku oplatil. Ve sbírce má dosud pět grandslamových titulů.