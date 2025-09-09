Triumf českých sester na US Open: Juniorkám k titulu gratulovala i Muchová
Další možnost už nemusely dostat. Tenisové sestry Alena a Jana Kovačkovy na závěr své společné juniorské kariéry šanci využily a na US Open vyhrály čtyřhru. „Tahle trofej pro nás moc znamená. Juniorský grandslam v deblu jsme chtěly už dlouho vyhrát. Párkrát jsme byly hodně blízko a nepodařilo se to. Teď jsme rády, že se to povedlo,“ uvedla sedmnáctiletá Alena Kovačková.
V sobotním finále porazily belgicko-litevskou dvojici Jeline Vandrommeová, Laima Vladsonová 6:2, 6:2. Turnajem prošly bez ztráty setu.
„Finále bylo těžké. Hrály jsme proti holkám, které hrají i dobře singla. Ta jedna (Vandrommeová) ho dokonce vyhrála. Hrály jsme ale spolu dobře. Ani jsme se nehádaly a šlo nám to,“ řekla Alena Kovačková, která před dvěma lety vyhrála ve Wimbledonu juniorský debl s Laurou Samson.
Obě hráčky napravily ve Flushing Meadows letošní porážku z finále Roland Garros. Vystoupení na US Open braly prestižně.
„Odjížděly jsme do Ameriky s tím, že to musíme vyhrát a že je to naše poslední šance. Nevěděly jsme totiž, jestli Alena bude ještě příští rok hrát juniorské grandslamy. Určitě nás to hnalo dopředu,“ podotkla o dva roky mladší Jana Kovačková.
K triumfu na newyorském betonu vítězkám gratulovala i Karolína Muchová, která patří k jejich vzorům.
„Hodně nás to potěšilo,“ usmívala se Jana Kovačková, která k Muchové vzhlíží. „Asi se mi teď nejvíce líbí (Amanda) Anisimovová a z Češek Muchová s Vondroušovou. Třeba u Vondroušové se mi líbí, že má dobrou ruku a hraje dobře kraťasy.“
Alena Kovačková označila za svůj vzor Američanku Serenu Williamsovou. „Hrála hodně dobře a z holek vyhrála asi nejvíce grandslamů. Líbilo se mi, jaké měla údery a jak byla nastavená v hlavě,“ uvedla starší ze sester.
Titul jako motivace do další práce
Obě chtějí dál pracovat na stabilitě své hry a prosadit se i mezi dospělými. K titulu jim v areálu domovského klubu TK Sparta Praha gratuloval i šéf Miroslav Malý.
„Je to neskutečný úspěch. Scházíme se tu rok co rok a s Alenou už podruhé. Jsem rád, že mohu být součástí jejich cesty. Obě na Spartě hrají od mládežnických let. Už před čtyřmi lety, kdy začaly hrát na větších turnajích, jsem věděl, že mají potenciál to někam dotáhnout,“ uvedl Malý.
Juniorský titul je pro obě motivací do další práce. Alena se chce už v příští sezoně prosazovat mezi dospělými.
„Uvidím, jestli nepojedu ještě do Austrálie na juniorský grandslam. Ale spíše ne. Chci vyhrát nějaký turnaj v dospělých ITF a vyhrát se ségrou větší turnaj v deblu mezi dospělými,“ řekla Alena Kovačková.
Obě tenistky také plánují zlepšovat svou hru.
„Občas hraju lépe a občas hůř, tak aby to bylo vyrovnanější. Abych ještě zlepšila hlavu a tak,“ řekla Alena Kovačková.
Podobně uvažovala i mladší Jana: „Chci se posunout v ženském singlovém i deblovém žebříčku. Abych hrála celý zápas stabilně a nehrála chvilku dobře a chvilku špatně.“