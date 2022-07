Poprvé o grandslamový titul. Džabúrová je ve finále Wimbledonu

Tuniská tenistka Ons Džabúrová porazila ve Wimbledonu Němku Tatjanu Mariaovou 6:2, 3:6, 6:1 a stala se první finalistkou travnatého grandslamu. Sedmadvacetiletá světová dvojka si zahraje v All England Clubu první grandslamové finále v kariéře, a to jako první hráčka ze severní Afriky a arabského světa. V boji o titul vyzve vítězku z roku 2019 Rumunku Simonu Halepovou, nebo Jekatěrinu Rybakinovou z Kazachstánu.

„Nevím, co říct. Je to splněný sen. Jsem ráda, že se ty hodiny obětování zúročily, a těším se na další zápas,“ řekla Džabúrová v rozhovoru na kurtu. „Vím, že Tunisané teď budou slavit. Chci s nimi sdílet tuhle zkušenost a podpořit všechny tenisty z mé země a Afriky. Je to pro mě velká čest,“ doplnila.

Čtvrtfinálová přemožitelka Marie Bouzkové prodloužila vítěznou sérii na jedenáct zápasů. Před Wimbledonem vyhrála také turnaj v Berlíně. Přestože podruhé za sebou ztratila na turnaji set, v rozhodující sadě téměř nadělila své kamarádce, které občas hlídá děti, kanára.

Tuniská hráčka porazila o sedm let starší Mariaovou za hodinu a 45 minut. Německá tenistka, 103. hráčka žebříčku WTA, také zaznamenala nejlepší grandslamový výsledek v kariéře. Dosud na turnajích velké čtyřky nepřešla nikdy přes třetí kolo. V semifinále debutovala jako nejstarší hráčka v historii.

„Byla to pořádná dřina dobíhat ty její míčky,“ uvedla Džabúrová. Po konci zápasu vzala soupeřku za ruku, aby si také užila ovace zaplněného centrálního kurtu.

„Chtěla jsem s ní ty okamžiky sdílet. Je úžasná. Přivedla na svět dvě děti a nevím, jak to vše zvládla. Doufám, že bude pokračovat v těchto výkonech dál a uvidíme ji takhle hrát i na dalších turnajích,“ dodala.

Džabúrová nečelila v první sadě ani jednou brejkbolu a po dvou ziscích soupeřčina podání vyhrála set za necelých čtyřicet minut. Ve druhém dějství se ale Tunisanka zhoršila, udělala 17 nevynucených chyb a Mariaová si vynutila pokračování.

V rozhodujícím setu Džabúrová znovu získala ztracenou jistotu a po dvou prolomených servisech utekla do vedení 5:0. Mariaová při svém podání odvrátila kanára, ale turnajová trojka si v další hře vypracovala mečboly, druhý proměnila a slavila postup. Stala se druhým africkým zástupcem ve finále Wimbledonu v takzvané open éře. Před ní se do zápasu o titul dostal před čtyřmi lety Jihoafričan Kevin Anderson.

