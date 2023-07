Kvitovou čeká velký třesk. Hvězdu neporazila ve Wimbledonu už 9 let

PŘÍMO Z LONDÝNA | Možná poslední Wimbledon kariéry neskončí pro Petru Kvitovou fiaskem. „Splnila jsem povinnost, teď už by ze mě tlak mohl spadnout,“ doufala třiatřicetiletá veteránka a dvojnásobná šampionka All England Clubu. Od posledního triumfu v roce 2014 se na oblíbených wimbledonských kurtech jen soužila. Letos postoupila teprve podruhé za posledních osm ročníků do 4. kola. „A teď musím porazit někoho skvělého, abych se dostala ještě dál,“ uvědomuje si.