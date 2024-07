Wimbledon ONLINE: O postup pětice Čechů. V akci Siniaková i Bouzková

Pětice českých tenistů dnes ve Wimbledonu zabojuje o postup do třetího kola. V úvodních zápasech na kurtech, na nichž program začne ve 12:00, se představí Kateřina Siniaková a Brenda Fruhvirtová, druhé kolo má před sebou i Marie Bouzková. Do akce hned znovu půjdou také Barbora Krejčíková a Tomáš Macháč, kteří kvůli dešti dohrávali v All England Clubu zápasy 1. kola teprve ve středu. ONLINE přenosy sledujte na iSport.cz.