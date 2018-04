U Djokoviče končí i Štěpánek. Zůstáváme přáteli, ujišťují tenisté

Jen pět dní poté, co Andre Agassi oznámil, že končí jako trenér Novaka Djokoviče, ho následuje i český kolega. Rovněž Radek Štěpánek se pracovně rozžehnal s dvanáctinásobným grandslamovým šampionem, jemuž se comeback po zranění lokte vůbec nevede. Podle všech indicií nejde o vyhazov na popud hráče, nýbrž dva trenéři a silné osobnosti bouchli do stolu, že takhle to dál nejde.