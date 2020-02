Štěpánek chce pomoct sportu: Když jsem viděl tělocvik, bylo mi do pláče | iSport.cz

V Národní radě pro sport je řádka českých sportovních legend, jak fungování agentury ovlivní?

„Já si myslím, že ten výběr sportovců bude pro radu obrovským obohacením a přínosem. Jarda (Jágr) strávil v hokeji od malého dítěte čtyřicet let. Kdo vám řekne líp, jak to funguje? Úředníci dělají svoji práci nejlíp, jak umí. Ale musíme vidět, co děti potřebují. Co jsme potřebovali k tomu, abychom mohli ve sportu růst.“

Jste s vašimi sportovními kolegy z rady v kontaktu?

„Se sportovci z jiných sportů jsem byl v kontaktu přes dvacet let. U spousty těch, kteří v Národní radě jsou, jsem se inspiroval. Ať už od Pavla (Nedvěda), strávil jsem spoustu času povídáním si s Honzou (Železným). Sportovní životy přináší stejná úskalí, ať je to fotbal, atletika, tenis. Můžu vám říct o povídání s Pavlem Nedvědem o jeho přípravách… Jarda si dělá ve čtyřiceti sedmi letech srandu z mladých kluků. To, že to dokáže v tomhle věku, nebylo tím, že by dělal všechno, co ostatní, ale dával tomu něco navíc. Taky jsem s ním strávil neuvěřitelných hodin bavením se o sportu, o přístupu, o detailech, které výsledek tvoří.“

Jaké budete mít úkoly?

„Věřím, že se budeme scházet co nejčastěji, abychom ty zkušenosti, co vidíme, co vnímáme, co jsme prožili, mohli předávat dál. O tom to je. Já jsem připraven dát ze své know-how, co jsem ve sportu za dvacet let prožil na vlastní kůži, k dispozici, aby mohl sport všeobecně růst. Bude to práce a poradní hlas nás všech, co to prožili.“

Co českému sportu chybí?

„Když jsem byl ještě aktivní, tak jsem šel do jedné školy, kde jsem běhal na tartanové dráze a na hřišti jsem viděl hodinu tělocviku. Musím říct, že mi bylo do pláče.“

Co jste viděl tak strašného?

„Vidět v hodině tělocviku sedmdesát procent dětí v džínách, paní učitelku s mobilem pod stromem a hozené dva míče dětem, ať si tam dělají, co chtějí… Vrátilo mě to do mých školních let, kdy měl tělocvik úplně jinou štábní kulturu. Byli jsme nastoupení v trenkách a triku, a když přišel tělocvikář, tak přišel někdo. Dneska, když vezmeme sto dětí a řekneme jim: Kotoul dopředu, kotoul dozadu, šplh, lezení po laně, skočení přes bednu, přes kozu, tak budeme šokovaní, kolik dětí to dneska nezvládne…“

Jaká by ta hodina tělocviku měla být?

„Nejsem expert, ale vím moc dobře, jak vypadala naše hodina tělocviku. Šplh na laně, moje noční můra, ale naučil jsem se to. Na hodinu tělocviku jsem vždycky šel. Jde o motivaci dětí pro sport. K tomu potřebujete trenéry, tělocvikáře, lidi, kteří jim to ukážou ve správném světle. Líbí se mi, že můžu dát zpátky, co jsem dostal, co mi pomohlo být ve sportu úspěšný.“

Jsou tedy větším problém investice, nebo sportoviště bez dětí?

„Myslím, že to všechno funguje v symbióze. Já vím, z čeho jsem přišel, v jaké generaci sportovců jsem vyrostl. Ať je to hokej, fotbal, tenis. Byl tady systém podpory sportu odmalička. Pohybové schopnosti mládeže začínají ve školách. Pohybová průprava je hrozně důležitá i do života, tam to začíná.“

Co byste rád v Národní radě pro sport prosadil?

„Doba je jiná, doba je rychlá, ale ten, kdo se chce ve sportu někam dostat, tak tomu stejně musí ten čas obětovat a nikdy nic nezrychlí. Je to o kvalitní práci, o rozvoji, o tom mít kolem sebe kvalitní trenéry. Moje nejsilnější půda bude ten tenis, ale principy sportu se opakují všude. Já bych byl rád, kdyby to financování do sportů bylo co nejjednodušší.“

Jak to myslíte?

„Bavím se s lidmi ohledně tenisu, když si jdou žádat o dotaci na město, je to jiné, než když jdou žádat o dotaci na kraj. Nemá to jednotu. Proto má NSA vizi tohle zjednodušovat, udělat to přímočaře. Zjednodušení pomůže sportu dopravit peníze do klubů a dát víc dětem možnost sportovat. Čím víc jich tam dostaneme, tím víc jich z toho může vypadnout a můžou sbírat medaile.“