Černošek o Šarapovové: Královna marketingu. Hráčka jako ona teď chybí | iSport.cz

Maria Šarapovová došla na US Open do osmifinále • Profimedia.cz

Její oznámení o konci kariéry po posledních výsledcích asi nebylo překvapivé, že?

„Ona se pokoušela vrátit po své kauze, myslím, že se jí to nikdy pořádně nepodařilo. Pro světový tenis znamenalo hrozně moc. Byla to mimořádně charismatická hráčka, která uměla přitáhnout diváky i sponzory. A to světový tenis potřebuje.“

Jaké s ní máte osobní zážitky?

„My jsme s ní dělali exhibici, kdy hrála set s Petrou Kvitovou a Luckou Šafářovou. Chovala se velice profesionálně, všechno bylo podle dohody, respektovala všechny mediální akce. Co za ní stálo, ale může ve spoustě jejích konkurentek vzbuzovat smíšené pocity.“

Bude Šarpapová historii tenisovou šampionkou, marketingovou královnou či slavnou hráčkou s dopingovým škraloupem?

„Já si myslím, že to slovo marketingová královna tam určitě bude znít. Marketingově byla skvělá. Vzhledem k tomu, že marketing přednáším na vysoké škole, musím říct, že kromě Williamsky jsem nezažil žádnou tenistku, která by byla ve stovce nejlépe vydělávajících sportovců. A ona tam byla. Musela mít něco v sobě. Na kurtu byla velice soustředěná, bojovná, v tom byla pro světový tenis pozitivní.“

Co bylo tím kouzlem, které měla v sobě?

„Ona měla směs, hezkou tvářičku, byla to hezká holka, to vždycky přitahuje firmy, které předvádí svoje výrobky. Dosáhla neskutečných smluv s Nike, firmami na hodinky, na auta. Firmy chtějí svoje výrobky spojovat s někým, kdo je charismatický. To ona přesně je.“

Na jaký souboj Šarapovové s českými tenistkami nejraději vzpomínáte?

„Já musím říct, že na rok 2011, kdy Petra v semifinále porazila famózní Azarenkovou a i ve finále to byl od Petry neskutečný výkon, úžasný tenis. A ve Fed Cupu v Praze odvedla Šarapovová velice profesionální výkon.“

Ruska vyhrála pět grandslamových titulů, ale nečekalo se od ní ještě víc?

„Já si myslím, že se čekalo, že bude úspěšnější. Přerušení kariéry na to mělo vliv. Ale vyhrát grandslam není žádná legrace. V ženském tenise se vítězky grandslamů neustále střídají. Že se Petře podařilo vyhrát dvakrát, je něco úžasného. Šarapovová vyhrála pět grandslamů.“

Může Marii někdo nahradit?

„Abych se přiznal, moc si to nemyslím. Hráčka tohoto typu chybí. Ženský tenis se hodně vyrovnal, ne k průměru, to určitě ne, ale žádná vítězka není schopná stálé výkonnosti. Američanka Keninová vyhrála grandslam a teď na turnajích těžko bojuje v prvním kole. Šarapovová to v době své slávy držela, hrála finále a byla úspěšná na všech druzích povrchů, na antuce, trávě i betonu, což je velmi cenné.“