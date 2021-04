Šílená chyba rozhodčího! Tenistku okradl o gem, když otočil skóre

Možná největší lapsus tenisové historie má na svědomí rozhodčí Luis David Armenta Castro. Astru Sharmovou z Austrálie doslova oloupil o gem v rozhodujícím setu, za stavu 0:30 si totiž myslel, že by skóre mělo být opačně, tedy 30:0 pro Italku Giulií Gattovou-Monticoneovou. Sharmová od toho momentu uhrála dva míčky a dva prohrála. Místo brejku tak o gem přišla. „Řekla mi, ať se příště víc soustředím na skóre,“ citovala pak s neuvěřením supervizorku turnaje.

Začala antuková část sezony. Ta je známá dlouhými hádkami s rozhodčími, kdy hráč i sudí stojí nad otiskem míčku a detailně zkoumají, jestli se ještě vešel do kurtu, nebo už vypadl mimo. To, co se stalo v úvodním kole turnaje v Bogotě, ale tenisový svět nepamatuje.

Rozhodující set, stav ukazuje 1:0 pro Astru Sharmovou a 0:30 ve druhém gemu. Míček z rakety Giulie Gattové-Monticoneové letí za základní lajnu, umpirový rozhodčí Luis David Armenta Castro ještě seběhne k čáře, aby se přesvědčil. Aut. Sharmová by tak měla mít k dispozici tři brejkboly. Když se ale Armenta Castro vrátí na své místo, zahlásí 30:15. Komentátoři zpozorní, hráčky si chyby nevšimnou. Poté pošle Sharmové return do sítě a Gattová-Monticoneová zahraje další dlouhý míč.

Obě hráčky se rozejdou ke svým lavicím s tím, že gem je u konce, ale sudí dál prosazuje svůj „vymyšlený“ stav, tedy 40:30 pro Italku. Ta si sice je vědoma toho, že prohrála, dokonce už z kapes vysypala všechny balonky, ale na fair play zapomene a postaví se k dalšímu servisu. Australanka jen nevěřícně kouká, nemůže si ale vzpomenout, jak všechny body získala, a tak se hraje dál. Z incidentu už se neoklepe, neuhraje ani gem a prohrává 6:4, 5:7, 1:6.

„Myslela jsem, že jsem vyhrála, ale umpirový rozhodčí řekl, že ne. Občas v zápalu boje ztratím pojetí o skóre, když se soustředím na hru,“ napsala potom Sharmová na Twitter. „Když po dalším míčku zahlásil, že soupeřka vyhrála, věděla jsem, že je něco špatně. Nedokázala jsem si ale vzpomenout, jak jsem všechny body uhrála, takže jsem nemohla nic dělat.“

Australanka poté chtěla mluvit i s čárovými rozhodčími, ale ti se podle hlavního mezitím protočili. A tak jí nezbylo, než se obrátit na supervizorku turnaje. Ani té však nedokázala přesně popsat průběh gemu, a tak se Sharmové dostalo zvláštní odpovědi. „Supervizorka mi řekla, že bych se měla poučit a v budoucnu se víc soustředit na skóre, než na svůj výkon,“ podivovala se na Twitteru. Asociace WTA se zatím k situaci nevyjádřila.