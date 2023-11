Turnaj mistrů: Djokovič má rekordní sedmý titul, ve finále přehrál Sinnera

Čím dál hlouběji zapisuje Novak Djokovič své jméno do tenisové historie. Sezonu, během níž získal tři grandslamové tituly a posunul dějinný rekord na číslo 23, zakončil dalším historickým zápisem. Ve finále Turnaje mistrů zdolal domácího Itala Jannika Sinnera 6:3, 6:3. Na Masters triumfoval již posedmé, čímž o jeden titul překonal Rogera Federera. To vše v šestatřiceti letech, díky čemuž je i nejstarším šampionem Turnaje mistrů.

Účtování sezony 2023 se i přes bolestnou pětisetovou porážku ve wimbledonském finále s Carlosem Alcarazem musí Djokovičovi líbit. Odehrál v ní pouze dvanáct turnajů, na sedmi z nich však triumfoval. To mu bohatě stačí k tomu, aby poosmé v kariéře zakončil rok na první příčce pořadí ATP, čímž vylepší vlastní rekord. Od pondělka už začne ukrajovat ze 400. týdne v čele žebříčku, tím „pro změnu“ také posune vlastní maximum.

A na Masters v Turíně poslal vzkaz mladé generaci, že i v příštím olympijském roce bude borcem, kterého musíte porazit, pokud chcete dosáhnout něčeho velkého. V semifinále zdolal světovou dvojku Alcaraze 6:3, 6:2, ve finále ještě rozjetějšího Jannika Sinnera. Ten odehrál skvělý podzim, zvítězil v osmi zápasech proti hráčům top 10 za sebou a ukázal, že i před ním leží velká budoucnost.

„Byla to hodně dlouhá sezona. A také jedna z nejúspěšnějších v mé kariéře. Korunovat ji proti domácímu hrdinovi Jannikovi, který tu uhrál úžasný tenis, je fenomenální výsledek,“ jásal Djokovič.

Sinner měl šanci stát se prvním hráčem v dějinách, který porazí Djokoviče dvakrát na jednom turnaji. V úterý o čtrnáct let mladší Ital srazil Srba poprvé v kariéře ve fantastické tříhodinové řeži 7:5, 6:7, 7:6. A pak Djokovičovi pomohl sám do semifinále, když v posledním zápase skupiny přemohl Dána Holgera Runeho, na jehož úkor světová jednička nakonec postoupila.

Dvaadvacetiletý Sinner zbláznil do tenisu celý Turín, vždyť do finále neprohrál jediný zápas a hala Pala Alpitour ho během čtyř předchozích triumfů bouřlivě hnala v takřka fotbalové atmosféře. Olé, olé, olé, Sinner, Sinner, rozléhaly se i v neděli chorály na podporu prvního italského tenisty, který to kdy dotáhnul do finále Turnaje mistrů a jenž zakončí rok na životním čtvrtém místě žebříčku ATP.

Proti famóznímu Djokovičovi byl však v první sadě bezmocný. Srb předvedl náramný výkon na servisu, v úvodní sadě prohrál při vlastním podání jen dva fiftýny, trefil sedm es a za stavu 2:1 využil i jediný brejkbol, který si proti Sinnerovi vypracoval. Ten mu díky úžasnému výkonu na podání a pouhým dvěma nevynuceným chybám bohatě stačil k tomu, aby sadu dovedl k jasnému zisku 6:3.

A když tu druhou začal hned dalším brejkem a čistou hrou při Sinnerově podání, zdálo se finále zpola rozhodnuté. Domácí tenista se nakonec dostal ke dvěma brejkbolům, ty ale Djokovič smazal a po téměř dokonalém představení dovedl i druhý set ke stejnému skóre 6:3. Za celý zápas spáchal Djokovič 5 nevynucených chyb a trefil 13 es, to jsou dvě nejvýznamnější čísla jeho profesorského představení ve finále.

To mu přineslo už 98. titul kariéry, za Federerem zaostává již jen o pět triumfů. A dá se čekat, že i v tomto ohledu Švýcara předstihne.

Tenisový Turnaj mistrů v Turíně (tvrdý povrch, dotace 15 milionů dolarů):

Dvouhra - finále: Djokovič (1-Srb.) - Sinner (4-It.) 6:3, 6:3.

Čtyřhra - finále: Ram, Salisbury (6-USA/Brit.) - Granollers, Zeballos (5-Šp./Arg.) 6:4, 6:4.

Nejvíc titulů z Turnaje mistrů

1. Novak Djokovič (Srb.) - 7

2. Roger Federer (Švýc.) - 6

3. Ivan Lendl (ČR/USA) - 5

3. Pete Sampras (USA) - 5

5. ILie Nastase (Rum.) - 4

Poslední vítězové Turnaje mistrů