Menšík oželí vrcholy: Proč se v 18 zhuntovat? Vletí na Wimbledon

Jaký zdravotní problém vás donutil vynechat dva pro vás významné antukové turnaje?

„Se zdravím se potácím delší dobu, po přechodu z betonu na antuku se to rapidně zhoršilo. Doktoři mi nepovolili start na Roland Garros ani tady na challengeru v Prostějově. Hlavní problém byl v přetížení loktu, nemám ještě úplně dokončenou osifikaci pažní kosti a kvůli zatížení ze servisu všechno v lokti dostávalo zabrat, ať to byl ulnární (loketní) nerv nebo postranní šlachy a brachioradialis (sval na zevní straně předloktí). Příčinu nikdo není stoprocentně schopen říct. Snad pomůže přestávka a taky změna techniky servisu.“

Musíte udělat zásadní změnu?

„Ne. Je to o malých detailech a maličkostech, které nejsou okem zřetelné. Jde o řetězec pohybů při podání, ale jsem ještě v takovém věku, kdy se to učím jednodušeji. Potřebuji, aby byl servis technicky co nejčistší.“

Vraťme se do Paříže. Z grandslamu jste se odhlásil na poslední chvíli. Podle čeho jste se rozhodoval?

„Bylo to spontánní. Do Paříže jsem odjel, ale nevěděl jsem, jestli budu hrát. Do poslední chvíle jsem věřil, že budu připravený, ale kvůli volnu, co jsem měl po turnaji v Římě, jsem se nebyl schopný dostat do maximální formy. Ruku bych vystavil velikému riziku, že by se to mohlo zhoršit a s tím bych se nechtěl potácet.“

V tomto věku asi není důvod riskovat, že?

„Zdraví je nejdůležitější. Proč se zhnutovat teď v osmnácti? Když budu zdravý, startů na Roland Garros ještě bude dost.“

Co šance na start v olympijské Paříži?

„Nehrál jsem Roland Garros ani Prostějov, což jsou dva poslední turnaje, které se počítají. V průběhu příštího týdne vyjde seznam a byla velká pravděpodobnost, že kdybych nastoupil v Paříži nebo uhrál dvě kola tady, měl bych to jisté. Tím, že jsem nemohl startovat, jsem se pravděpodobně ochudil o olympiádu, ale musím se dívat hodně dopředu. Udělali jsme nejlepší rozhodnutí.“

Zdravotní problém uprostřed sezony postihly také vaše parťáky. Je to špatná zpráva i vzhledem k Davis Cupu?

„Je to těžké období pro nás všechny. Před tím se Tomáš Macháč odhlásil z Říma, Jirka Lehečka má po Madridu taky velké zdravotní problémy. V kombinaci s mou rukou je to takový začarovaný kruh. Sešlo se to takhle, ale Davis Cup je ještě daleko, až v září. Kluci odvádí skvělou práci, všichni se na kurtu zlepšujeme a jsem rád, že takhle budujeme český tým. Jsme mladí, máme velký potenciál urvat skvělé výsledky i na Davis Cupu.“

Je příčinou příliš nabitý turnajový kalendář?

„ATP má program v průběhu roku, jaký žádný jiný sport nemá. Sezona je jedenáct měsíců v kuse, turnaj za turnajem. Jestli chcete hrát na nejvyšší úrovni, musíte všechny tyto turnaje odehrát. Je to náročné skloubit s přípravou i odpočinkem. Vítěz je ten, který je schopen v průběhu celé sezony odehrát co největší počet turnajů bez zranění.“

Ve volném čase jste zvládl na prostějovském gymnáziu maturitu a navíc čtyřikrát na výbornou. Byla to úleva?

„Když jsem měl vynucené volno a nemohl jsem nic dělat, využil jsem čas pro to, že jsem se poctivě naučil. Jsem rád, že už můžu říct, že mám takzvaně papíry na hlavu. (směje se) O starost méně a teď se můžu zas stoprocentně věnovat kariéře.“

Jak momentálně probíhá příprava na další fázi sezony?

„Dělám, co mi řekli doktoři. Jsem v tréninkovém procesu, pomalu a postupně zatěžuju ruku. Teď je nejbližší cíl být stoprocentně připravený na Wimbledon. Udělám maximum, ať se vrátím ještě dřív na celou travnatou sezonu.“

Jak se těšíte na zelený povrch?

„Na trávě jsem zatím odehrál jen dva juniorské turnaje. Moc mě to při premiéře bavilo. Pro můj styl hry bude tento povrch hodně sedět. Moc se těším to okusit na nejvyšší úrovni. Jsem na to zvědavý, mohlo by mi to skvěle sednout, a když budu zdravotně v pořádku, mohl bych urvat skvělé výsledky.“

V žebříčku pro kvalifikaci na Turnaj mistrů do 21 let jste na druhém místě. Je to jeden z hlavních cílů?

„Před sezonou si vždy stanovuji cíle a objevit se na Next Gen ATP Finals je jeden z nejvyšších cílů. To, že se mi úvod povedl tak skvěle, zajistilo mi to vysoký počet bodů. Šance je obrovská a byl by to jeden z velkých snů, dojít tam nejdál.“