Vosí hnízdo a prádelna: ovládne Djoker US Open? Klobouk dolů před Lehečkou

Poslední grandslamový turnaj roku, dopingová kauza Jannika Sinnera, návrat Jiřího Lehečky, dozvuky olympijského tenisu: hostem podcastu Centrkurt byl tentokrát sportovní ředitel tenisového svazu Jan Stočes. „Centrální kurt na US Open je velmi specifický, nedá se to s ničím srovnat. Máš pocit, že sedíš ve vosím hnízdě, fanoušci jsou opravdu hlasití. A do toho vedro jako v prádelně,“ popisuje Stočes: „Pokud bych si měl tipnout vítěze, řeknu asi Novaka Djokoviče. Jeho olympijský triumf byl ohromně silný,“ dodává.

Co Stočes a tenisový expert deníku Sport a webu iSport.cz Jan Jaroch říkají na návrat Jiřího Lehečky? Jak vidí šance Lindy Noskové a Barbory Krejčíkové? A jak komentují dopingovou kauzu Jannika Sinnera? „Nelíbí se mi, že měl Sinner preferenční zacházení, je to jednoznačné,“ říká Jaroch: „A určitě mu neuškodilo ani to, že šéf ATP je titul,“ dodává. „A já si zase dovedu představit, že mu to někteří borci v šatně dají třeba i sežrat,“ míní Stočes.

Kdo z českých tenistů a tenistek letos zazářil nejvíc?

A jak vidí oba hosté Centrkurtu blížící se Davis Cup?

Je Djokovič opravdu NEJ tenista všech dob?

Podívejte se na VIDEO.