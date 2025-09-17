Plíšková po návratu v Portugalsku dohrála ve druhém kole, padla ve třech setech
Karolína Plíšková na turnaji WTA125 v Caldas da Rainha, kde se vrátila k tenisu po více než roční pauze zaviněné zraněním, dohrála ve druhém kole. S Ruskou Polinou Jacenkovou prohrála 7:5, 4:6 a 4:6.
Třiatřicetiletá Plíšková do zápasu nevstoupila dobře a po dvou ztracených servisech prohrávala 0:3. Nakonec ale bývalá světová jednička úvodní sadu vyhrála, když od stavu 3:5 získala čtyři hry za sebou.
Druhou sadu rozhodla ztráta servisu Plíškové za stavu 4:4. Jednadvacetiletá Jacenková, která je ve světovém žebříčku až na 267. příčce, poté sice čelila brejkbolu, ale nakonec set dopodávala a vyrovnala.
Úvod rozhodujícího setu Plíškové nevyšel a nabrala ztrátu 1:5. Poté sice zabrala, za stavu 3:5 odvrátila mečbol a vzápětí snížila na 4:5, ale další šanci už jí Jacenková nedala a při vlastním servisu utkání ukončila.
Plíšková v Caldas da Rainha v prvním kole porazila 6:1, 4:6, 7:5 Tessah Andrianjafitrimovou z Francie. V Portugalsku hrála poprvé od konce loňského srpna, kdy si na US Open poranila levý kotník.
Po neúspěšné rekonvalescenci absolvovala v květnu operaci a na elitní okruh by se vítězka 17 turnajů na WTA Tour a dvojnásobná grandslamová finalistka Plíšková chtěla vrátit na asijské šňůře.