Plíšková po návratu v Portugalsku dohrála ve druhém kole, padla ve třech setech

Tenistka Karolína Plíšková se po roční pauze způsobené zraněným kotníkem vrátila na kurty
Tenistka Karolína Plíšková se po roční pauze způsobené zraněným kotníkem vrátila na kurtyZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Karolína Plíšková je zpátky v akci po víc než roční pauze zaviněné zraněním kotníku
ČTK, iSport.cz
Tenis
Karolína Plíšková na turnaji WTA125 v Caldas da Rainha, kde se vrátila k tenisu po více než roční pauze zaviněné zraněním, dohrála ve druhém kole. S Ruskou Polinou Jacenkovou prohrála 7:5, 4:6 a 4:6.

Třiatřicetiletá Plíšková do zápasu nevstoupila dobře a po dvou ztracených servisech prohrávala 0:3. Nakonec ale bývalá světová jednička úvodní sadu vyhrála, když od stavu 3:5 získala čtyři hry za sebou.

Druhou sadu rozhodla ztráta servisu Plíškové za stavu 4:4. Jednadvacetiletá Jacenková, která je ve světovém žebříčku až na 267. příčce, poté sice čelila brejkbolu, ale nakonec set dopodávala a vyrovnala.

Úvod rozhodujícího setu Plíškové nevyšel a nabrala ztrátu 1:5. Poté sice zabrala, za stavu 3:5 odvrátila mečbol a vzápětí snížila na 4:5, ale další šanci už jí Jacenková nedala a při vlastním servisu utkání ukončila.

Plíšková v Caldas da Rainha v prvním kole porazila 6:1, 4:6, 7:5 Tessah Andrianjafitrimovou z Francie. V Portugalsku hrála poprvé od konce loňského srpna, kdy si na US Open poranila levý kotník.

Po neúspěšné rekonvalescenci absolvovala v květnu operaci a na elitní okruh by se vítězka 17 turnajů na WTA Tour a dvojnásobná grandslamová finalistka Plíšková chtěla vrátit na asijské šňůře.

