Lehečka bude hrát o třetí titul kariéry! V Bruselu zdolal Francouze, zvládl dva tie-breaky
Český tenista Jiří Lehečka si na turnaji v Bruselu zahraje potřetí v sezoně o titul. V dnešním semifinále třiadvacetiletý hráč porazil dvakrát 7:6 Giovanniho Mpetshiho Perricarda z Francie.
Ve finále Lehečka nastoupí proti domácímu Raphaëlu Collignonovi, nebo Félixi Augeru-Aliassimemu z Kanady a bude usilovat o třetí titul v kariéře. První vybojoval loni v Adelaide, druhý letos v Brisbane.
Lehečka získal první set v tie-breaku poměrem 7:3. Dlouho vyrovnaná byla i druhá sada, kterou také musela rozhodnout zkrácená hra. V ní český tenista uspěl 9:7, když při soupeřově servisu využil druhý mečbol.
Na European Open, které se letos po devíti ročnících v Antverpách přesunulo do Bruselu, si Lehečka zahraje o titul podruhé za sebou. Loni ve finále prohrál s Robertem Bautistou ze Španělska.