Předplatné

Lehečka bude hrát o třetí titul kariéry! V Bruselu zdolal Francouze, zvládl dva tie-breaky

Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Bruselu do finále
Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Bruselu do fináleZdroj: Profimedia.cz
Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Bruselu do finále
2
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tenis
Začít diskusi (0)

Český tenista Jiří Lehečka si na turnaji v Bruselu zahraje potřetí v sezoně o titul. V dnešním semifinále třiadvacetiletý hráč porazil dvakrát 7:6 Giovanniho Mpetshiho Perricarda z Francie.

Ve finále Lehečka nastoupí proti domácímu Raphaëlu Collignonovi, nebo Félixi Augeru-Aliassimemu z Kanady a bude usilovat o třetí titul v kariéře. První vybojoval loni v Adelaide, druhý letos v Brisbane.

Lehečka získal první set v tie-breaku poměrem 7:3. Dlouho vyrovnaná byla i druhá sada, kterou také musela rozhodnout zkrácená hra. V ní český tenista uspěl 9:7, když při soupeřově servisu využil druhý mečbol.

Na European Open, které se letos po devíti ročnících v Antverpách přesunulo do Bruselu, si Lehečka zahraje o titul podruhé za sebou. Loni ve finále prohrál s Robertem Bautistou ze Španělska.

Začít diskuzi

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů