Výzva vyslyšena! Deák s Mackem v Bratislavě o titul šampiona OKTAGONu!

Po měsících výzev a popichování se Filip Macek konečně dočkal. Šampion organizace Fight Nights Global Tomáš Deák jeho výzvu přijal!

„Macek si svou šanci odpracoval a je dobře, že mu ji Deák nakonec dává. Přesně v tuhle chvíli má tento zápas smysl pro oba dva a diváci se můžou těšit na neuvěřitelné, titulové česko-slovenské derby!“ komentuje nově vzniklý zápas promotér Ondřej Novotný.

Filip Macek si velkou šanci bezesporu zaslouží. Je v životní formě. Vyhrál posledních 5 zápasů v řadě a všechny ukončil submisí v prvních kolech. No, a jestli se má v OKTAGONu někdo ucházet o historicky první pás bantamové divizi, tak není lepšího adepta, než právě Deáka (19-9). Šampion světové úrovně, který si v OKTAGONu už jedno vítězství připsal, momentálně rovněž drží šňůru pěti vítězství v řadě.

Organizace OKTAGON MMA plánuje na září další ze svých velkolepých • Foto OKTAGON MMA

„Znamená to pro mě určitě hodně. Navíc se vracím po pauze kvůli zranění. Chci se vrátit do zápasového tempa a hlavně vítězného tempa. Filip je dobrý bojovník,“ vysvětloval Deák a pokračoval: „Proč právě on? Už delší dobu mě vyzývá, chce si semnou poměřit síly a má taky pěknou šňůru vítězství, takže je to hlavní adept na titulový zápas. A kde jinde titulový zápas, než doma v Bratislavě! Ale pozor, činy jsou víc než řeči…“ dodal.

Bratislava se může kromě titulového boje těšit také na BITVU o BRATISLAVU. Tu svedou rivalové Robo Pukač a Pirát Krištofič. Nebude chybět ani oblíbený Miloš „Meloun“ Petrášek, jenž bude chtít odčinit poslední dvě nepříjemné porážky s Kimballem. No a jedním z hřebů večera bude pochopitelně návrat do klece legendy a jednoho ze zakladatelů slovenského MMA – Ilji Škondriče.

Lístky na turnaj OKTAGON 14: Deák vs. Macek půjdou do prodeje ve čtvrtek (11.7.) večer v síti Ticketportal.sk